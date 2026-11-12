La CHD mantiene abierto el episodio de crecidas en una jornada que empieza sin estaciones en alerta

Imagen difundida por la CHD sobre el estado de los ríos - CHD

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene abierto el episodio de crecidas este jueves, 12 de noviembre, ante la posibilidad de que en las próximas horas se puedan superar los umbrales establecidos en algunos puntos de la cuenca debido a la situación meteorológica.

No obstante y según ha informado la CHD a primeras horas de la mañana de este jueves, el día ha comenzado sin estaciones en alerta, como corrobora también Protección Civil que ha informado además de que al inicio de la jornada del jueves no consta ningún aviso activo en los ríos pertenecientes a las distintas confederaciones hidrográficas de Castilla y León.

La directora de Protección Civil, Irene Cortés, ha aclarado que el episodio no se considera finalizado debido a la previsión de precipitaciones a lo largo de este jueves por lo que insiste en que se mantiene el seguimiento de la situación ante su posible evolución y pide "máxima precaución".