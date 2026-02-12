La CHD mantiene activos 61 avisos hidrológicos activos, 16 de nivel rojo, 20 en naranja y 25 en amarillo

El rió Eresma a su paso junto a la Casa de la Moneda, - Nacho Valverde - Europa Press

VALLADOLID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene activos un total de 61 avisos, de los que 16 son de nivel rojo, 20 en naranja y 25 en amarillo, según datos del organismo de cuenca recogidos por Europa Press.

Los datos que ofrece la página web del órgano de cuenca a las 20.30 horas señalan que hay un total de 16 avisos en nivel rojo en diferentes partes del cauce del Arlanza, Cea, Cega, Duero, Eresma, Huebra, Riaza, Tuerto y Órbigo.

En concreto, el Arlanza se encuentran en máximo nivel de precaución a su paso por Peral de Arlanza (Burgos); el Cega, por su parte, preocupa a su paso por Megeces (Valladolid); el Cea en Sahagún (León); el Duero también tiene varios puntos en nivel máximo, Navapalos (Soria), Quintanilla de Onésimo y Herrera de Duero, en Valladolid, y Saucelle (Salamanca); el Eresma a su paso por Segovia capital; el Huebra en Puente Resabala (Salamanca); Riaza en la salida del embalse de Linares y en Linares del Arroyo, en Segovia; el Tuerto en Villameca y, por último, el Órbigo en Cebrones del Río (León), Manganeses y Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora).

En nivel naranja, hasta un total de 20 avisos, están asociados a los cauces del Adaja, Arlanza, Carrión, Duero, Duratón, Eresma, Guareña, Omaña, Tuerto y Ucero.

El resto son niveles amarillos, hasta un total de 25.