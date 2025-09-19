La CHD presenta mañana en Naturcyl el proyecto para consolidar el Canal de Castilla como corredor ecológico cultural . - CHD

VALLADOLID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) participa en la Feria Internacional de Ecoturismo de Castilla y León (Naturcyl), que celebra su VIII edición hasta este domingo, 21 de septiembre, en el municipio del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), donde presentará este sábado el proyecto que está desarrollando para consolidar el Canal de Castilla como corredor ecológico cultural.

Valeriano Malfaz, ingeniero de montes y jefe de Área de la Confederación, expondrá en conferencia este sábado, a las 19.30 horas, los trabajos iniciados en el ramal Campos. El objetivo es mejorar e incrementar los valores naturales intrínsecos al Canal de Castilla, atendiendo principalmente a la vegetación asociada al mismo, impulsando y estableciendo un nuevo modelo de estructura de vegetación que genere la creación de un corredor verde genuino y característico en este entorno.

El proyecto, cuya inversión alcanza los 6,4 millones de euros, atraviesa a lo largo de sus 78 kilómetros diferentes Áreas Naturales Protegidas y alberga infraestructuras características que motivaron su declaración como Bien de Interés Cultural.

Están previstas distintas actuaciones diferenciadas que incluyen el establecimiento de cobertura vegetal autóctona, acondicionamiento de zonas de esparcimiento, adecuación de zonas húmedas, acondicionamiento de caminos de sirga, cartelería y divulgación, entre otras medidas ambientales.

TALLERES EDUCATIVOS

El Organismo, con la presencia de su presidenta, María Jesús Lafuente, ha desarrollado hoy varias actividades educativas a través de un Scape Room con escolares para dar a conocer el trabajo que realiza como gestor de las aguas de la parte española de la cuenca del Duero, acercándoles a la tecnología--equipos de medición, visores--que se utilizan en la gestión.

El objetivo es trasladar el trabajo técnico que hay detrás de las actuaciones que realiza la CHD en las masas de agua. Los talleres celebrados esta mañana estaban destinados a escolares de tercero y cuarto de la ESO, y los asistentes han trabajado con los visores del Mírame IDE Duero y del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) para simular el trabajo que realiza la Guardería Fluvial.