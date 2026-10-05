CHD refuerza la vigilancia tras el sabotaje a la tubería provisional del embalse del Pontón Alto

Daños provocado en la tunería provisional del embalse de Pontón Alto, en Segovia. - CHD

SEGOVIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha reforzado la vigilancia sobre las obras de bombeo en el embalse del Pontón Alto tras producirse un sabotaje en la tubería provisional que se ha instalado con el objetivo de garantizar el suministro de agua a la capital segoviana y a los municipios del sur de la provincia.

Estas labores se están llevando a cabo con el apoyo de la Subdelegación del Gobierno en Segovia después de que la CHD detectado este fin de semana que la nueva tubería que se había instalado con motivo de estas obras, estaba registrando pérdidas.

Tras analizar la infraestructura se pudo apreciar varios daños realizados "de forma intencionada" con algún elemento punzante en sendos tramos de la tubería, lo que ha provocado un retraso en las pruebas de funcionamiento que se están realizando por parte de la CHD.

Una vez analizada la situación y encontrada la fuga, el Organismo de cuenca trabaja ya en la reparación de la infraestructura provisional con el objetivo de la que tubería pueda entrar en funcionamiento a la mayor brevedad posible.

Asimismo, desde la Confederación se ha interpuesto la correspondiente denuncia de estos hechos ante la Guardia Civil, además de que se ha reforzado la vigilancia en el entorno de las obras, que ya contaba con un servicio de seguridad las 24 horas del día durante los fines de semana.

La actuación que está desarrollando la CHD en el Pontón Alto cuenta con una inversión de 2,4 millones de euros y tiene como objetivo reforzar la garantía de abastecimiento de agua a Segovia y a los municipios del sur de la provincia.

Esya nueva infraestructura permitirá incorporar más agua procedentedel embalse del Pontón Alto al sistema de abastecimiento, l que reduciráasí la necesidad de detraer recursos del embalse de Puente Alta.