Bajan a nueve los avisos hidrológicos en la cuenca del Duero, todos en amarillo

VALLADOLID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Condeferación Hidrográfica del Duero (CHD) tiene nueve avisos hidrológicos activos en amarillo en la mañana de este domingo, 22 de febrero, lo que implica una mejora de la situación respecto a la noche del sábado, cuando aún había alertas en nivel naranja.

Los tramos en amarillo actualmente corresponden al río Duero a su paso por Celadilla del Río (Palencia), Gormaz y Navapalos (Soria), y Vadocondes y Aranda de Duero (Burgos), según los datos en tiempo real facilitados por la CHD.

También están en aviso amarillo tramos del Duero en Quintanilla de Onésimo, Herrera de Duero y San Miguel del Pino (Valladolid).