CHE advierte de "crecidas súbitas" en cauces menores y barrancos en el sector más meridional de la provincia de Soria

Mapa de la zona de los avisos de la CHE - CHE

SORIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido este lunes de la posibilidad de que se puedan producir "crecidas súbitas" en cauces menores y barrancos en el sector más meridional de la provincia de Soria y en el más septentrional de la provincia de Guadalajara cuyas aguas viertan a los ríos Jalón, Mesa o Jaraba, durante esta tarde.

La CHE basa esta advertencia en los avisos amarillos emitidos por la AEMET por pronóstico de lluvias intensas de, al menos, 15 milímetros en un hora y de fenómenos tormentosos.

Ante estas circunstancias, la CHE recomienda hacer seguimiento de la evolución meteorológica e hidrológica en la web de la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es y de la web del SAIH del Ebro www.saihebro.com, y seguir "siempre" las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.