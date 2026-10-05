CHE advierte de "crecidas súbitas" en cauces menores y barrancos en el sector más meridional de la provincia de Soria

Mapa de la zona de los avisos de la CHE
Mapa de la zona de los avisos de la CHE - CHE
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 5 octubre 2026 16:22
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SORIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido este lunes de la posibilidad de que se puedan producir "crecidas súbitas" en cauces menores y barrancos en el sector más meridional de la provincia de Soria y en el más septentrional de la provincia de Guadalajara cuyas aguas viertan a los ríos Jalón, Mesa o Jaraba, durante esta tarde.

La CHE basa esta advertencia en los avisos amarillos emitidos por la AEMET por pronóstico de lluvias intensas de, al menos, 15 milímetros en un hora y de fenómenos tormentosos.

Ante estas circunstancias, la CHE recomienda hacer seguimiento de la evolución meteorológica e hidrológica en la web de la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es y de la web del SAIH del Ebro www.saihebro.com, y seguir "siempre" las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.

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