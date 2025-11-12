El chef Andrea Vignali, del restaurante austrialiano Al Dente Enoteca, gana el IX Campeonato Mundial de Tapas

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, felicita al chef Andrea Vignali (Australia), ganador del noveno Campeonato Mundial de Pinchos y Tapas 2025 - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Australia ha resultado el país ganador del noveno Campeonato Mundial de Pinchos y Tapas 2025 con la elaboración 'Humo bajo la tapa' de Andrea Vignali, del restaurante Al Dente Enoteca, hermanado con El Corregidor, mientras que el primer puesto del Concurso Nacional ha recaído en Alejandro San José del restaurante vallisoletano Habanero Taquería con su pincho 'Milpa'.

La proclamada como mejor tapa del mundo en esta edición del certamen vallisoletano, 'Humo bajo la tapa', consiste en un consomé ahumado de canguro bajo una tartaleta de tarta de canguro cortado a mano y jamón ibérico, todo ello compañado de un divertido gel de canguro.

Por su parte, el mejor pincho de España, 'Milpa', se compone de un anillo crujiente de maíz, relleno de lechazo guisado en salda de tomatillo verde, chintextle de bacalao, piña encurtida en tepache y piñones garrapiñados.

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha sido el encargado de clausurar este miércoles la XXI edición del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas 'Ciudad de Valladolid' y el IX Campeonato Mundial que se han celebrado en la Cúpula del Milenio después de tres días en los que la capital del Pisuerga ha acogido a los mejores chefs a nivel nacional y mundial en la celebración de los certámenes de la alta gastronomía en miniatura.

El premio del campeón del certamen mundial consiste en un cheque valorado en 10.000 euros junto al diploma y el trofeo que ha sido entregado por el primer edil en una ceremonia en la que también se ha desvelado que la segunda posición, con un premio dotado con 5.000 euros, ha sido para el chef Chen Cheng Dian y su tapa 'Esmeralda' del restaurante Fresh & Aged Italian steak house en Taiwán y hermanado con el restaurante Sala 20.

Por su parte, el tercer puesto, dotado con un premio de 2.500 euros, ha sido para la tapa 'La reina del mar' de Oyvind Boe Dalev, de Brasserie Touch, en Noruega, hermanado con Restaurante Originario.

El jurado, presidido por Pichaya 'Pam', ha concedido otros tres accésits. El accésit Querétaro ha sido para 'Los lunes al sol' de iñigo Tizón (Bar Gran Sol, España), hermanado con Restaurante La Parrilla de San Lorenzo.

El segundo accésit Mahou San Miguel ha recaído en 'La perla de Borneo' de Liew Kit K iet (Eat and Cook, Malasia), hermanado con Restaurante La Solana, y el tercer accésit Alimentos de Valladolid ha sido concedido a 'La nación más pequeña del mundo' de Carlos Maestre Sánchez (Pauli, Austria), hermanado con Faroles Rock.

CONCURSO NACIONAL

El ganador del Concurso Nacional ha sido Alejandro San José del restaurante Habanero Taquería, de Valladolid gracias a su elaboración 'Milpa'.

Cabe recordar que Habanero Taquería ganó el primer premio del XVII Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid en 2021 con su pincho Salbut Criollo.

El premio, además de un cheque por valor de 10.000 euros, le permite ser el próximo representante de España en el Campeonato Mundial de Tapas de 2026.

El segundo premio, dotado con 5.000 euros, ha sido para 'Tronko Porko', de Aitor Martínez del restaurante Can Ros en Burriana, Castellón, hermanado con Moka.

Y por último, el tercer premio se lo ha llevado 'Perdíz, maíz y escabeche' de Jesús Iván Anaya, del restaurante El Mirador de la Mancha, en Ciudad Real, hermanado con el Bar Las Kubas.

Además, el jurado, presidido por Paco Morales, ha concedido cuatro accésits. El primero de ellos, el accésit Inhostel, ha sido para 'Bagoas de Carballeira', de Sheila Barbeito Aradas (Roots Coruña, A Coruña), hermanado con Faroles Rock.

El acésit Aceites de Oliva de España ha sido para 'Principino', de Juan Carlos Jiménez Pradas (Azul Mediterráneo, Valladolid), hermanado con Azul Mediterráneo.

El tercer accésit Dehesa de los Canónigos ha recaído en 'Equilibrio', de Silvia Herrera Redondo (Mélida Wines, Mélida, Valladolid), hermanado con Trasto, y el cuarto, accésit Aquavall, para la propuesta 'Tendón de Aquiles', de Juan García Domínguez (Dolar Coreses, Vitoria), hermanado con Palosanto.

Todas las tapas participantes se podrán probar hasta el domingo, 16 de noviembre, en el 'Festival Internacional de la Tapa' en los restaurantes hermanados de la ciudad. Toda la información estará disponible en la app: SpainisTapas.