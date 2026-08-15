Archivo - Chemcyl suma más de 52.000 donaciones en el primer semestre de 2026 y pide un "refuerzo" en la recta final del verano - CHEMCYL - Archivo

VALLADOLID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) ha registrado 52.706 donaciones entre enero y junio de 2026, una cifra que supone un 5,5 por ciento menos que en el mismo periodo del año 2025, y ha pedido un "refuerzo" en la recta final del verano.

Desglosadas las 52.706 donaciones por tipos, las de sangre total han sido 46.673, con un descenso del 4,4 por ciento respecto al mismo periodo de 2025; 4.904 fueron plasmaféresis, una disminución del 13,8 por ciento, y 1.129 aféresis de plaquetas, con un 7,9 por ciento menos.

De forma más detallada, las donaciones a lo largo de los primeros seis meses de 2026 han sido 2.852 en Ávila, un incremento del 7,3 por ciento; 10.779 en Burgos, una reducción del 6,1 por ciento; 5.157 en León (-12,4 por ciento); 2.348 en El Bierzo (-2,4 por ciento); 2.899 en Palencia (-6,9 por ciento); 6.046 en Salamanca (-4,7 por ciento); 3.370 en Segovia (-10,4 por ciento); 2.345 en Soria (-2,4 por ciento); 14.623 en Valladolid (-3,9 por ciento), y 2.287 en Zamora (-7,8 por ciento).

En lo referido a la aféresis de plasma, Ávila ha sumado en el primer semestre del año un total de 262; El Bierzo, 192; Burgos, 948; León, 487; Palencia, 283; Salamanca, 528; Segovia, 290; Soria, 213; Valladolid, 1.421, y Zamora, 280.

Por último, el balance semestral del Chemcyl indica que ha habido 574 aféresis de plaquetas en Burgos y 555 en Valladolid, lo que supone un total de 1.129.

CAMPAÑA 'SALVAR VIDAS ESTÁ EN TUS MANOS'

Con motivo del periodo estival, el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León desarrolla, un año más, la campaña 'Salvar vidas está en tus manos', una iniciativa orientada a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la donación de sangre y a promover el mantenimiento de las reservas durante los meses de verano.

La campaña, a través de distintos mensajes y soportes de difusión, incide en los valores de "solidaridad, compromiso y responsabilidad compartida", para recordar que las necesidades de sangre en los hospitales de la Comunidad se mantienen durante todo el año y que, en la época estival, pueden verse incrementadas como consecuencia del aumento de los desplazamientos y de la actividad propia de estas fechas.

El Chemcyl ha hecho un llamamiento a los donantes para que mantengan su calendario de donaciones durante el verano e invita a aquellas personas que todavía no han donado sangre a realizar este gesto solidario.

En Castilla y León son necesarias alrededor de 450 donaciones diarias para garantizar la disponibilidad de componentes sanguíneos y dar respuesta a las necesidades asistenciales de los hospitales de la Comunidad.

Actualmente, según ha indicado el propio Chemcyl y como se puede comprobar en su página web, https://www.centrodehemoterapiacyl.es/, las reservas de los grupos sanguíneos A+, 0+ y AB- se encuentran en el nivel mínimo, por lo que es "especialmente urgente" la donación de estos grupos.