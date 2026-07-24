'Chiquichef' enseñará durante el verano nutrición y hábitos saludables a niños segovianos de cuatro poblaciones

La diputada de Desarrollo Provincial, Magdalena Rodríguez (centro) con alcaldes y técnicos responsables de 'Chiquichef' - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia impulsa 'Chiquichef', una iniciativa para niños entre siete y doce años, con la que , mediante juegos y retos lúdicos aprenderán conceptos de nutrición y alimentación saludable, durante las semanas de verano.

La propuesta busca que el periodo de descanso escolar sirva para el aprendizaje divertido de conceptos y hábitos que los niños puedan mantener el resto de sus vidas, con la nutrición como materia en la que las nuevas generaciones pueden asimilar nociones y adquirir hábitos beneficiosos, mientras comparten el tiempo veraniego con sus vecinos.

La diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha presentado el proyecto, que incluye talleres lúdicos y educativos de cocina participativa, diseñados para que los niños descubran el mundo de la alimentación de forma segura, creativa y divertida.

Con Rodríguez han presentado 'Chiquichef' el alcalde de Trescasas, Borja Lavandera; el concejal de Marazuela, Leovigildo Sastre, y la nutricionista Sandra Gómez, que dirigirá las actividades en cada población. Los cuatro municipios que participan en 'Chiquichef' son Trescasas, Marazuela, Fuentidueña y Gomezserracín.

La iniciativa tiene como citas el 31 de julio en Gomezserracín; martes 4 de agosto en Trescasas; viernes 7 de agosto en Fuentidueña, y el 11 del mes, en Marazuela.

Todos los talleres se desarrollarán a partir de las 11.00 horas, con grupos de hasta 15 niños, con edades de 7 a 12 años, y un máximo de 30 asistentes por pueblo. En caso de que el número de niños de una población no alcalnce el mínimo de 20 personas, están invitados niños de localidades cercanas.

En cada cita, los participantes tendrán que superar retos con los que se divertirán al mismo tiempo que aprenden. Como ha relatado la nutricionista SAndra Gómez, entre las pruebas figuran juegos sensoriales, puzzles, compras en un mercado simulado y talleres para elaborar recetas que, en esta edición serán unos barquitos de pepino y tostadas 'pío-pío'.

Al completar las pruebas previas, los participantes conseguirán los ingredientes necesarios para elaborar las dos recetas, en las que los ingredientes son parte de la gama de productos de Alimentos de Segovia que se cultivan y crían en la provincia.

Con esta parte práctica del taller, la organización busca potenciar la autonomía y la creatividad de los niños, que pasarán de superar retos teóricos a ponerse manos a la obra en la cocina con productos reales.

La actividad estará dirigida por SAndra Gómez, apoyada por monitores profesionales y acaopañada por la psicóloga sanitaria Sara Jiménez, para combinar la educación alimentaria con la experiencia emocional de observar, oler, sentir el tacto y el sabor de los alimentos trabajados.

Magdalena Rodríguez ha destacado el peso que tiene inculcar buenos hábitos alimenticios desde las edades más tempranas y ha subrayado la importancia de crear conciencia sobre la incorporación de la diversión a la nutrición, como una vía "para presumir de una provincia saludable".

El diseño de 'Chiquichef' combina el juego, como motor de aprendizaje, y la educación nutricional, como una herramienta de salud pública a largo plazo.

Su horario se ha establecido para facilitar la participación de toda la familia, porque según ha relatado SAndrá Gómez, "se nota que los niños que participan en estos talleres, arrastran después a sus padres a comprar y consumir alimentos más sanos".