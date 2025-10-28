Chloé Zhao convierte en poesía visual la elegía de 'Hamnet', con unos imponentes Paul Mescal y Jessie Buckley

Jessie Buckley Como Agnes Y Paul Mescal Como Will En 'Hamnet' , Cuarto Largometraje De Chloé Zhao. - AGATA GRZYBOWSKA / 2025 FOCUS FEATURES LLC

La cineasta china Chloé Zhao convierte en poesía visual la elegía de 'Hamnet' en la adaptación cinematográfica de la popular obra homónima de Maggie O'Farrell, una propuesta trágicamente bella que cuenta con las imponentes interpretaciones de Paul Mescal y Jessie Buckley.

El largometraje, cuarto firmado por la ganadora del Oscar, se proyectó el lunes en estreno nacional en la cuarta jornada de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), enmarcada en la Sección Oficial fuera de concurso.

Zhao apuesta por una versión más sencilla de la obra de O'Farrell, quien ha participado en la elaboración del guión de esta coproducción entre Reino Unido y Estados Unidos, una de las películas más esperadas de 2025 y que se llevó el Premio del Público del Festival de Toronto.

Desde la perspectiva femenina de Agnes (Jessie Buckley), el filme recrea la vida familiar de William Shakespeare (Paul Mescal). Desde el amor a primera vista de la pareja y su hogar en Stratford-upon-Avon al triunfo del dramaturgo inglés con la representación de 'Hamlet' en el Teatro Globe de Londres.

La historia de amor arranca con Agnes acurrucada entre las raíces de los altos árboles del bosque que rodea el pueblo, a donde acude con su halcón. A lo largo del filme se ensalza de forma mágica este lugar, del que Agnes cree proceder. Pese a ser de una buena familia, los vecinos advierten de que es hija de una bruja del bosque.

La joven se enamora de Will, profesor de latín para pagar las deudas de su padre. Agnes reconoce en él a un buen hombre y, pese a su apariencia indomable, acepta casarse, un matrimonio que se precipita al quedar ella embarazada de una hija, Sussana (de mayor, Bodhi Rae Breathnach).

Previa autorización de su hermano, Bartholomew (Joe Alwyn), Agnes construye su propia familia con Will en la sombría casa de la familia de él, cuya madre, Mary Shakespeare (Emily Watson), se contrapone en un inicio a la relación.

Durante su segundo embarazo, Agnes siente que pierde a su marido al verse este frustrado por el desprecio de su padre, con quien trabaja como fabricante de guantes. Así, impulsa que Will se pueda ir a Londres para lograr su sueño, la dramaturgia. Sin él, la mujer experimenta el duro parto de los mellizos Judith (Olivia Lynes) y Hamnet (Jacobi Jupe), en una de las escenas más duras de la cinta.

Zhao aborda así el fuerte vínculo de la maternidad, los cuidados y la crianza, responsabilidad de Agnes, quien dilata el mudarse con su familia a Londres junto a Will. Mientras, este sigue a caballo entre la capital y su pueblo, donde los niños crecen.

La tragedia no tarda en llegar a la familia al infectar la peste a los mellizos, lo que dará lugar a un dolor inmenso que cada uno enfrentará de forma distinta, hasta descubrir la redención en el arte.

La desgarradora interpretación de Buckley como una mujer ante la maternidad, el sacrificio, la espera y la pérdida se impone y atrapa en este filme, en el que Paul Mescal también destaca como un genio humano que encara el dolor a través de la creación.

Con la colaboración en lo visual de la fotografía de Lukasz Zal y en lo sonoro de Johnnie Burn y Max Richter, Zhao firma una bella propuesta en la que el verde, la luz natural y los sonidos atmosféricos acompañan a los personajes en la naturaleza y la felicidad familiar, mientras la oscuridad y el vacío de los espacios ocupan los de pérdida.

Los símbolos, como la oscura cueva del bosque que después se traslada al escenario para mostrarse como camino hacia lo eterno, son otro elemento clave de este película, una invitación a la intimidad del duelo y a reconocer el poder del arte como vía de salvación.