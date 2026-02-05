La CHT mantiene en nivel rojo el río Cuerpo de Hombre en Sotoserrano (Salamanca) y otras dos estaciones en amarillo

VALLADOLID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El río Cuerpo de Hombre a su paso por Los Cotos, en el municipio de Sotoserrano (Salamanca), se encuentra por encima del umbral rojo de aviso, según datos de la tarde de este jueves, mientras que el mismo río en Béjar y el Alagón a su paso por Garcibuey (Salamanca), se encuentran por encima del umbral amarillo.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha aumentado a 23 el número de estaciones de aforo que superan el umbral de aviso hidrológico rojo, respecto a las 20 estaciones informadas en la última nota de prensa. Entre ellas se mantiene la mencionada de Los Cotos, en territorio salmantino, con un nivel de 2,20 metros, pero con tendencia descendente.

Estas estaciones se añaden a los puntos con alertas por parte de la CHT que en la tarde de este jueves había activado un total de 53 avisos hidrológicos en caudales de la cuenca del Tajo. Otros dos de ellos están en Castilla y León, en nivel amarillo. Se trata del Cuerpo de Hombre en Béjar y el Alagón en Garcibuey.