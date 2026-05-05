La CiberComandancia de la Guardia Civil con sede en León tramita 44.000 denuncias en menos de un año

Un momento previo a la jornada en el FOES. - EUROPA PRESS

SORIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la CiberComandancia de la Guardia Civil, el coronel Jorge Juan Pérez Rodríguez, ha avanzado que, desde la creación de esta unidad, en julio de 2025, han tramitado 44.000 denuncias lo que demuestra la "necesidad" de este nuevo servicio.

Así lo ha señalado durante una reunión con empresarios de Soria a los que se ha dirigido para dar una serie de pautas con el objetivo de aumentar la ciberseguridad y para interponer denuncias en caso de que sea necesario.

Del total de las denuncias tramitadas, alrededor del diez por ciento corresponden a empresas, según ha explicado el coronel Pérez Rodríguez.

La Guardia Civil ha aumentado el personal dedicado a este tipo de delitos, lo que ha repercutido en un mayor esclarecimiento de los mismos, así como en la restitución total o parcial de 185 cantidades económicas ciberestafadas.

Además de los ciudadanos españoles y residentes en España, también pueden utilizar este servicio los turistas o visitantes que hayan sido objeto de algún delito durante su estancia en el país.

El coronel ha recordado que la presentación de las denuncias es posible mediante cualquier certificado digital, sin necesidad de acudir a ningún puesto de la Guardia Civil.

El coronel Pérez Rodríguez ha participado en una nueva edición de Los Desayunos de FOES, la Federación de Empresarios de Soria.

El presidente de FOES, Santiago Aparicio, ha recordado que desde su organismo se insiste mucho a las empresas para que inviertan en seguridad, pues se calcula que el 85 por ciento de aquellas que sufren un hackeo de importancia, no vuelven a abrir o cierran en menos de un año.