El ciclismo unirá Valladolid y Lyon contra la Esclerosis Múltiples en un reto solidario de 1.700 kilómetros

VALLADOLID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista, bajo el pseudónimo de 'IRONBRAM', inicia este domingo, 5 de julio, las 13 etapas que separan Valladolid de Lyon, por un reto solidario de 1.700 kilómetros para la investigación de la Esclerosis Múltiple (EM) con el objetivo de recaudar fondos para el Proyecto M1.

Los fondos de la cuarta marcha se destinarán íntegramente al Proyecto M1 que impulsa la investigación para encontrar la cura y dar visibilidad al reto de 'IRONBRAM' que se ha marcado este ciclista, quien pasará por localidades como Burgos, Vitoria, Zarautz, Burdeos y Toulouse, antes de alcanzar la meta en territorio francés.

La Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid, a través de un comunicado recogido por Europa Press, comunica que el atleta completará el desafío en 13 días y que comenzará su reto este domingo, a las 03.30 horas, desde la Asociación Esclerosis Múltiple situada en la calle Arturo Moliner 17, bajo.

'IRONBRAM' recorrerá el reto transfronterizo en la modalidad de bikepacking, marcha en la que el deportista viaja de forma autosuficiente, transportando todo su equipaje en una bicicleta de gravel.

La iniciativa que une a Valladolid con la ciudad francesa, situada en el sureste de Francia, tiene un gran carga emocional ya que nace en la ciudad natal del hermano del promotor del reto, cuya vivencia con la enfermedad inspiró la creación de estos proyectos solidarios para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

M1 también tiene una gran carga científica, tal y como añade la asociación, ya que Lyon es la ciudad natal de Louis Antoine Ranvier, el histórico investigador francés que descubrió los Nodos de Ranvier, "interrupciones en la vaina de mielina de las fibras nerviosas", descubrimiento que resultó fundamental para la comprensión de la enfermedad.