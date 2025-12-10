El ciclista Agustín Tamames recibirá la Salina de Honor en los Premios Anuales del Deporte Salmantino de la Diputación

SALAMANCA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los 61 Premios Anuales del Deporte Salmantino reconocerán con la Salina de Honor la trayectoria del ciclista salmantino Agustín Tamames Iglesias con motivo del 50 aniversario de su triunfo en la Vuelta Ciclista a España.

Este reconocimiento se realizará en el transcurso de la gala que se celebrará este viernes y en la que se homenajeará no sólo a los deportistas y clubes acreedores de los Premios Salina y Victoria sino también a deportistas y entidades del ámbito deportivo que se han hecho acreedores por su trayectoria de distinciones especiales a través de las placas institucionales.

Esta edición contará con 16 finalistas propuestos por el jurado para optar a las Salinas de Oro, Plata y Bronce, cuyos integrantes también han propuesto, por unanimidad, que se otorgue en esta edición la Salina de Honor a Agustín Tamames.

La Salina se concede al ciclista salmantino, tanto por cumplirse esas Bodas de Oro de su triunfo nacional como "en reconocimiento a su dilatada trayectoria deportiva y la proyección de su influencia en muchas generaciones posteriores de ciclistas salmantinos", han informado a Europa Press fuentes de la Diputación.

La gala de los Premios Anuales, que tendrá como escenario el salón de actos del centro San Vicente Paúl en Santa Marta de Tormes, servirá también para entregar las placas institucionales con las que se distinguen, cada edición, a personas, entidades, instituciones o patrocinadores para reconocer su trabajo en la actividad deportiva.

En esta edición, la placa Diputación de Salamanca se otorgará a la Delegación Salmantina de Atletismo, en reconocimiento a su labor en la promoción y difusión del deporte del atletismo en la provincia.

DEPORTE BASE

La Junta de Castilla y León, a través de su delegación provincial, otorgará su placa a los escolares David Garrido Sánchez y Daniela Vaquero Ovejero, a quienes se les reconoce sus resultados en la temporada 2024-2025 en el ámbito del deporte escolar, entre los que destacan sus resultados en las pruebas de Castilla y León de escalada en edad escolar celebrado en Valladolid.

Por su parte, el Ayuntamiento de Salamanca distinguirá con su placa en esta edición a C. D. Escuela Santiago Uno por su labor en la promoción del deporte base.

En el caso de la placa de la Asociación Salmantina de la Prensa Deportiva, se entregará a las Antonio Pérez Sánchez, de Peñaranda de Bracamonte; Melchor Herráez Gil, de Guijuelo; y Miguel Matías Rubio Prieto, de Ciudad Rodrigo, en reconocimiento a su colaboración y trayectoria en la promoción del deporte en sus respectivos municipios.

Por su parte, la Diputación de Salamanca, como promotora y organizadora de estos Premios, también distinguirá el deporte base a través de los escolares de la provincia mediante diez Premios Ménsula Diputación de Salamanca, dirigidos a deportistas en edad escolar, técnicos y entidades que hayan destacado por su relevancia en proyectos deportivos relacionados con el deporte escolar.