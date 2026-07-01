El ciclista vallisoletano Sergio Monge recorrerá 2.600 kilómetros para recaudar fondos para la investigación del cáncer

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, y el ciclista vallisoletano Sergio Monge en la presentación de la iniciativa solidaria - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista vallisoletano Sergio Monge, conocido como 'Dando Pedales', recorrerá 2.600 kilómetros entre Valladolid y Berlín para financiar una beca de investigación contra el cáncer en el marco de un reto solidario con el objetivo de recaudar fondos para la investigación contra el cáncer.

El Ayuntamiento de la capital vallisoletana ha acogido este miércoles la presentación de esta iniciativa solidaria en la que ha participado el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, y el propio Sergio Monge, que iniciará esta aventura el próximo 9 de julio desde Valladolid y tiene prevista su llegada a la Puerta de Brandeburgo el 24 de julio, tras atravesar España, Francia, Suiza y Alemania.

Durante 16 jornadas consecutivas, Monge recorrerá etapas que le llevarán por ciudades como Burgos, Vitoria, Bayona, Burdeos, Lyon, Ginebra, Berna, Zúrich, Stuttgart, Leipzig y Jüterbog, y afrontará el desafío sin vehículo de apoyo ni asistencia externa, de forma que transportará todo el material necesario para completar el recorrido.

El objetivo es dar visibilidad a la labor de 'We Can Be Heroes' y recaudar fondos para financiar la VII beca de investigación impulsada por la asociación en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, contribuyendo al avance de la investigación científica y a la lucha contra esta enfermedad.

Para Monge, esta travesía representa un desafío personal al servicio de una causa colectiva. Tras experiencias anteriores centradas en el esfuerzo y la superación, vuelve a poner su capacidad de sacrificio al servicio de quienes más lo necesitan, convencido de que el deporte es una "poderosa herramienta para movilizar a la sociedad y generar solidaridad".

Esta será la cuarta gran travesía de larga distancia que afronta en la última década, a las que se suman otros retos solidarios celebrados en Valladolid, como las jornadas sobre rodillo desarrolladas en la Cúpula del Milenio y en la Plaza de Zorrilla.

Gracias al conjunto de estas iniciativas, se han conseguido recaudar más de 100.000 euros destinados a proyectos solidarios y de investigación.

Nieto ha destacado el valor de iniciativas como esta, que "demuestran cómo el esfuerzo individual puede convertirse en una herramienta de compromiso colectivo", y ha agradecido la implicación de Sergio Monge y de We Can Be Heroes por impulsar proyectos que contribuyen a mejorar la vida de muchas personas a través de la investigación.

Valladolid vuelve a convertirse en punto de partida de una iniciativa que une deporte, solidaridad y compromiso social, y llevará el nombre de la ciudad hasta el corazón de Europa mientras se pedalea por una causa que puede cambiar vidas.