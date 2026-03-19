El Ciclo Feminista de Soria afronta su segunda parte con el respaldo mil participantes, nuevas charlas y talleres

La concejal de Igualdad, Gloria Gonzalo, explica el Ciclo Feminista de Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El VI Ciclo Encuentros para el Feminismo de Soria afronta la segunda parte de su programación, que se extiende de noviembre a junio, con el respaldo de los mil participantes de los primeros meses y nuevas charlas y talleres para generar espacios de debate.

La concejal de Igualdad, Gloria Gonzalo, ha presentado este jueves el ciclo que continúa con temáticas como el racismo cotidiano, el edadismo, los mapas del poder o la discriminación a través de la danza, para escolares. Gonzalo ha puntualizado que se trata de un ciclo que no es una "programación aislada" sino que es "política pública feminista y pedagogía colectiva". "Llegar a la sexta edición es muy importante, es una apuesta sostenida firme para crear espacios de debate y escucha desde el feminismo, un proyecto referente a nivel estatal por donde han pasado mujeres referentes y se han generado un espacio seguro y de confianza en las conferencias", ha señalado la concejal sobre este ciclo "con retorno".

La munícipe ha señalado que desde el mes de noviembre han pasado por las conferencias y talleres casi mil personas, en talleres íntimos como Dicharacheras, que seguirá con un pase cada mes, y otras como danza, cuidados o educación sexual, y temáticas como el feminismo desde el arte en Palestina, el aborto, la violencia de género o la prostitución.

NUEVA PROGRAMACIÓN

Así, en marzo, el viernes 20 regresará el taller 'Dicharacheras' por cuarta vez. El ciclo sigue el viernes 27 con la conferencia 'Racismo cotidiano con perspectiva de género', por Lucía Asué Mbomio, a las 19.30 horas en el Espacio Feminista Concha de Marco. El sábado 20 se celebrará el taller 'Herramientas para detectar y prevenir el racismo en el ámbito educativo', también por Lucía Asué, de 11.00 a 13.30 horas.

El mes de abril se celebrará, el viernes 10 a las 19.30 horas, la conferencia 'Dominga habla sola:'¿Demasiado mayor para qué? La edad como frontera inventada', a cargo de Elisabeth Justicia. En cuanto a los talleres de este mes, el sábado 11 de 11.00 a 13.00 horas se llevará a cabo 'Dominga habla sola: 'Más sabias que antes, más libres que nunca', también por Elisabeth Justicia. El viernes 17 será el turno del quinto pase de 'Dicharacheras', por Sonia Ruiz, de 18.30 a 21.00 horas en el Espacio Cultural Alameda.

Mayo llega con la conferencia 'Los mapas del poder' de Nuria Varela, el viernes 15 a las 19.30 horas en el Espacio Concha de Marco. El domingo 10 será turno del teatro con 'Nadi', a cargo de la compañía La Conquesta del Pol Sud, a las 20.30 horas en el Centro Cultura Palacio de la Audiencia.

Este mes se celebrarán dos talleres, el sábado 16 'Duero, un río de danza. Danza en la naturaleza', de Henar Fuentetaja, junto al Duero, y la sexta edición de 'Dicharacheras', por Sonia Ruiz, el sábado 22.

El ciclo finaliza en el mes de junio, el martes 2 y miércoles 3 con 'Pols de Pepa dansa-teatre', de Pepa Cases en la plaza de las Mujeres', donde se analiza la discriminación a través de la danza en un evento enfocado a los escolares. Finaliza el ciclo un nuevo pase de 'Dicharacheras' el viernes 5 con Sonia Ruiz.