El ciclo 'De libros y letras' acerca a César Pérez Gellida a Ávila el 10 de noviembre. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'De libros y letras', organizado por el Ayuntamiento de Ávila, ha programado para el próximo 10 de noviembre un encuentro literario con el autor de novela negra César Pérez Gellida. La cita tendrá lugar en el Auditorio de San Francisco a partir de las 19.30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo, y servirá de marco para que el escritor vallisoletano presente su última novela, 'La piel de una gota', cuya trama da comienzo con una serie de atentados en la ciudad de Valladolid.

El Ayuntamiento de Ávila ha diseñado esta iniciativa cultural con el propósito de acercar a lectores y autores dentro del último trimestre del año, tras haber comenzado su andadura en los primeros días de octubre con Jesús Carrasco. Pérez Gellida, creador del personaje del inspector de homicidios Ramiro Sancho en la trilogía 'Versos, canciones y trocitos de sangre' que arrancó con 'Memento mori', ha obtenido el Premio Nadal 2024 con 'Bajo tierra seca' y acumula en su trayectoria literaria una veintena de títulos y varias trilogías.

De forma paralela, el Consistorio abulense ha impulsado para el mes de noviembre dos nuevas citas a través del ciclo 'El Episcopio presenta...', que se iniciará el día 3 a las 19.00 horas en el Episcopio con la obra 'El tesoro de Mary', de Eduardo y Felipe López-Aranguren. Esta publicación ha recopilado el conjunto de poemas, dibujos y textos inéditos de figuras ilustres como José Ortega y Gasset o Jacinto Benavente que María del Pilar 'Mary' Quiñones Villanueva, esposa del ensayista y filósofo José Luis López-Aranguren, reunió durante tres décadas ante 36 intelectuales, artistas y escritores.

La segunda de las presentaciones de este ciclo se ha fijado para el 9 de noviembre, a las 20.00 horas y en el mismo espacio, con el volumen '¿Realidad o ficción? Análisis de nueve relatos fundacionales de la ciudad de Ávila', de José Antonio Bernaldo de Quirós. El texto ha analizado la base histórica y la frontera entre realidad y ficción en torno al origen y la fundación de la capital abulense a partir de leyendas sobre personajes como San Segundo, San Vicente y sus hermanas, Prisciliano, Ximena Blázquez, Nalvillos o Las Hervencias.

El acceso a las dos actividades programadas en el Episcopio durante el mes de noviembre será igualmente libre y gratuito hasta completar la capacidad de la sala. De este modo, la programación literaria municipal ha reforzado su oferta cultural del otoño acercando al público tanto la narrativa contemporánea de proyección nacional como el estudio histórico y documental vinculado a la memoria y el patrimonio abulense.