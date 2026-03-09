El Ciclo de Órgano de Primavera de la Catedral de León comienza este viernes ligado a liturgia, palabra y música

Presentación del Ciclo de Órgano de Primavera de la Catedral de León, en la seo lonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del Ciclo de Órgano de Primavera de la Catedral de León comenzará este viernes y se desarrollará hasta el próximo día 19 de junio con una proyección tanto nacional como internacional, con participantes de diferentes partes del mundo y ligado a la liturgia, la palabra y la música.

Así, este viernes el concierto estará protagonizado por Ben Bloor, mientras que el día 22 de mayo la actuación estará conducida por el organista titular de la Catedral de León y director del Ciclo, Carlos Bollo; el día 17 de abril, por Ángel Montero y el 19 de junio, por Sietze de Vries.

El Ciclo está organizado por el Cabildo de la Catedral y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León. La presentación del evento ha contado con la participación de Carlos Bollo; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de León, Elena Aguado y el canónigo de la Catedral de León y director de Música de la misma, Nicanor Martínez.

Todos los conciertos se desarrollarán con entrada libre hasta completar aforo a las 20.30 horas y se complementan con otras actuaciones vinculadas a la palabra y la liturgia, de modo que los jueves la música estará ligada a los salmos a las 18.30 horas y los domingos, acompañará a la liturgia a las 12.00 horas.

Elena Aguado ha señalado que una de las prioridades del Ayuntamiento de León es impulsar el Festival de Órgano Catedral de León para convertirlo en un referente internacional y este Ciclo de Órgano de Primavera es la antesala de ese gran evento.

La actuación de día 17 de abril estará ligada a la figura de la reina Urraca I de León, en el marco de la celebración del noveno centenario de su fallecimiento, con un programa de música medieval que rememora el tiempo en que murió la soberana.