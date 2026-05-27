El ciclo Wine Conexión 3.0 llevará este verano vino, música y gastronomía a seis bodegas de la provincia de Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Wine Conexión 3.0 llevará vino, música y gastronomía a seis bodegas de la provincia de Valladolid pertenecientes a las cinco denominaciones de origen, así como a la IGP Vinos de la Tierra de Castilla y León, a través de una experiencia cultural "única" con el objetivo de dinamizar el medio rural y poner en valor la riqueza vitivinícola y cultural del territorio y que contará con artistas como David Otero, Polo Nández, Merino, Noan, Welcome Lemi y Amparo Sánchez

Se trata de seis citas "únicas" que van a permitir recorrer buena parte de la provincia a través de distintos paisajes, estilos musicales y experiencias enoturísticas entre el 3 de junio y el 1 de agosto.

Así lo ha trasladado el presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, durante el acto de presentación del Wine Conexión que se ha celebrado este miércoles en el Palacio de Pimentel y que ha contado con la participación de representantes de las rutas del vino, de las bodegas participantes y de los alcaldes de los municipios donde se celebrarán los conciertos.

Durante su intervención, Íscar ha señalado que esta tercera edición del ciclo se ha consolidado como un "modelo de éxito" que fusiona, de una "manera única", lo que "mejor se sabe hacer en Valladolid, que es unir la cultura vitivinícola, la música y el patrimonio de la provincia".

De igual forma, ha asegurado que esta nueva edición del ciclo musical y gastronómico tiene como objetivo que quien asista al Wine Conexión se sienta parte de esta tierra y disfrute de música en vivo entre viñedos, catas de productos locales, así como de la "excelencia de los vinos y la hospitalidad de las bodegas vallisoletanas".

En este sentido, ha subrayado que esta iniciativa supone "una oportunidad" para promocionar la provincia como un destino cultural y enoturístico de "primer nivel" al recorrer denominaciones de origen, paisajes y estilos musicales diferentes, "siempre bajo el paraguas de la calidad que define a Valladolid".

El presidente de la Diputación Provincial ha agradecido también la implicación de las bodegas participantes y de la empresa Pasión Eventos por su trabajo en la producción técnica y artística del ciclo.

"Tenemos claro que nuestro objetivo primordial se basa en la generación de actividad económica en nuestros municipios y en demostrar que la cultura es un motor de desarrollo rural indispensable", ha expresado en este sentido, para después recordar que cada uno de los encuentros incluirá una visita a la bodega, una cata y la degustación de productos bajo el sello 'Alimentos de Valladolid', con motivo del décimo aniversario de la marca.

Finalmente, se ha mostrado "muy orgulloso" de esta alianza, porque asociar la marca 'Alimentos de Valladolid' a un proyecto cultural innovador es la "mejor manera de posicionar a la provincia como un destino donde el vino y la música siempre son protagonistas".

HORARIOS Y BODEGAS

La Diputación de Valladolid apuesta una vez más por el Wine Conexión Provincia de Valladolid, una iniciativa que se desarrollará entre el 13 de junio y el 1 de agosto de 2026.

Precisamente, el director de Pasión Eventos, Álvaro Vidal, ha destacado la importancia de este ciclo por el cual "siempre se va a a luchar" para "profesionalizarlo más y hacerlo lo mejor posible".

Además, ha explicado que este proyecto propone un recorrido por seis bodegas emblemáticas de la provincia a través de una experiencia cultural que combina enogastronomía, patrimonio y música en directo, con el objetivo de dinamizar el medio rural y poner en valor la riqueza vitivinícola y cultural del territorio.

Wine Conexión Provincia de Valladolid consolida su crecimiento como una iniciativa "pionera" en Castilla y León, al tratarse del primer proyecto de ámbito provincial que conecta las distintas denominaciones de origen bajo un paraguas común, con el objetivo de acercar a vecinos y visitantes la riqueza vitivinícola de Valladolid y poner en valor la calidad de sus vinos y productos.

Como novedad, cada participante dispondrá de manera individual de un 'Wine Box', concebido como una experiencia gastronómica personalizada con productos de proximidad vinculados a la marca 'Alimentos de Valladolid'.

Durante seis fines de semana del verano, bodegas representativas de las cinco Denominaciones de Origen presentes en la provincia (Ribera del Duero, Rueda, Cigales, Toro y León), así como de la Indicación Geográfica Protegida Vinos de la Tierra de Castilla y León, acogerán conciertos íntimos de artistas consolidados del panorama musical nacional.

Cada jornada comenzará a las 20.30 horas con una visita guiada por las instalaciones de la bodega, incluyendo explicaciones sobre el proceso de elaboración de los vinos, recorridos por espacios históricos o singulares y una cata comentada de dos vinos emblemáticos maridados con productos locales bajo el sello Alimentos de Valladolid.

El calendario de Wine Conexión 2026 incluye el 13 de junio en la Bodega Elías Mora de San Román de Hornija (D.O. Toro), con Welcome Lemi y el espectáculo 'El Cabaret' de Edu Soto; el 20 de junio en Bodegas Carramimbre de Peñafiel (D.O. Ribera del Duero), con Noan; el 4 de julio en Bodega Mucy de Mucientes (D.O. Cigales), con David Otero; el 11 de julio en Bodega Valdehermoso de Nava del Rey (D.O. Rueda), con Merino; el 18 de julio en Lar de Maia, en Cubillas de Santa Marta (IGP Vinos de la Tierra de Castilla y León), con Amparo Sánchez; y finalmente, el 1 de agosto en Bodegas Meóriga de Mayorga (D.O. León), con Polo Nández.

Las entradas pueden adquirirse a través de la página web oficial www.conexionvalladolid.es y también mediante el código QR disponible en la cartelería promocional.

El precio es de 15 euros por evento, con plazas limitadas, y se recomienda acudir con calzado cómodo.