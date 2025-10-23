Cienfuegos espera que la subvención nominativa de Cultura a la Seminci sea una "realidad": "Corrige una anomalía"

La concejala de Cultura, Blanca Jiménez; el alcalde, Jesús Julio Carnero; el director de Seminci, Jose Luis Cienfuegos; la directora Relaciones con Grupos de Interés de Unicaja, María José Rivera, y el director territorial de Unicaja, Manuel Rubio. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), José Luis Cienfuegos, ha celebrado el anuncio en torno al Ministerio de Cultura para incluir al festival dentro de las subvenciones nominativas a partir de 2026, una medida que, según ha destacado, "corrige una anomalía" en la aportación estatal al certamen y reconoce su "peso histórico y relevancia profesional".

De esta manera, el festival ya no recibirá esta ayuda por el método de concurrencia competitiva, es decir, tras acudir a una convocatoria con otros festivales similares y conseguir el dinero tras justificar los motivos que le hacen merecedor de esa cuantía, sino que se le otorgará de forma directa, según ha informado Cadena Ser.

En este marco, Cienfuegos ha asegurado que espera que "esa decisión se convierta en realidad", y ha recordado la "muy buena disposición" mostrada por el Ministerio de Cultura y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

Según ha explicado, esta medida "corrige una cierta anomalía" en la aportación económica del Ministerio respecto al "peso histórico, el número de espectadores, los estrenos y la relevancia profesional" del festival.

"El presupuesto del Ministerio para Seminci, de 105.000 euros, es una cantidad relativamente pequeña, sobre todo en un festival con un presupuesto de más de tres millones", ha señalado el director en declaraciones recogidas por Europa Press.

Asimismo, Cienfuegos ha añadido que la futura subvención nominativa "permitirá ampliar áreas y actividades" al eliminar las limitaciones de la concurrencia competitiva y se ha mostrado "muy esperanzado" con que "poco a poco la aportación crezca, como ha ocurrido en Sitges".

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha subrayado que este cambio "era de justicia", ya que la Seminci "ha ido escalando cotas técnicas y profesionales" hasta situarse al nivel de otros festivales con subvención nominativa.

En este sentido, Carnero ha recordado que desde su llegada al Gobierno municipal "se ha trabajado conjuntamente" entre el Ayuntamiento, la Concejalía de Cultura y la dirección del festival para "lograr este reconocimiento".

"Hemos hecho nuestro trabajo: se han presentado mociones en el pleno, se ha hablado directamente con el Ministro y se han mantenido contactos constantes con el ICAA y el Ministerio de Cultura", ha destacado el regidor.

"Si San Sebastián y Málaga están en la nominativa, ¿cómo no va a estar Valladolid?", ha señalado Carnero. Además, el alcalde ha aseverado que "confía" en que la medida se haga efectiva el próximo año y se consolide la "excelente relación" que, ha dicho, mantiene la ciudad con el Ministerio de Cultura.