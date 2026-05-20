Cientos de agricultores recorren Valladolid para lanzar un "SOS" y evitar que "el granero de España sea un desierto"

1088878.1.260.149.20260520141455 Manifestación de agricultores y ganaderos en Valladolid para pedir ayudas y evitar la ruina del campo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Cientos de agricultores han recorrido las calles de Valladolid en manifestación para lanzar un "SOS", pedir ayudas a todas las administraciones ante la situación del campo, medidas para frenar la especulación y evitar que "el granero de España" como era Castilla y León se convierta en un "desierto".

Así lo han señalado los responsables de las organizaciones agrarias Asaja, UCCL, UPA y COAG, que han convocado en unidad de acción una protesta que ha partido de la Plaza Zorrilla de Valladolid y ha recorrido diferentes calles para dirigirse hasta la Delegación del Gobierno y la Consejería de Agricultura para reclamar soluciones tanto coyunturales como estructurales.

"De cabeza a la ruina. Soluciones para el campo" es el lema de la pancarta que ha abierto la manifestación, a la que han precedido cuatro tractores --uno por organización-- y en la que se ha escuchado la petición de dimisión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y gritos de "Planas, tapón, coge el azadón", en referencia al ministro de Agricultura, Luis Planas, al tiempo que se han lanzado petardos a lo largo del recorrido.

En este contexto, el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, ha advertido de la "ruina" a la que se enfrenta el sector cuando se aproxima la cosecha de cereal, con 1,6 millones de hectáreas sembradas, un 20 por ciento menos de lo que había "costumbre", con una cosecha media que vaticina que estará en torno a los 5,5 millones, un 40 por ciento menos que el año pasado.

Dujo ha señalado como algunas de las causas la subida "vergonzosa" que han tenido los carburantes y los fertilizantes, que hacen que los agricultores siembren y abonen menos, con una reducción de las labores y de la cosecha, lo que generará pérdidas en el campo de la Comunidad de unos 300 millones de euros.

"Trabajando nos arruinamos y esta situación no se puede mantener en el tiempo porque Castilla y León pasa de ser el granero de España a ser un desierto en España", ha aseverado el líder de Asaja, quien ha avisado de que las movilizaciones continuarán.

En esta línea, ha apuntado que si el año pasado quedó lo percibido por la Política Agrícola Común (PAC), este año tendrán que ponerlo para pagar los gastos de producción. "Y eso sí que ya es la vergüenza, la ruina y la impotencia que este sector tiene", ha añadido Donaciano Dujo, quien considera que esta situación es consecuencia de las guerras en Ucrania e Irán, la subida de los costes de producción al pasar los fertilizantes de 300 euros a 800 euros, el gasóleo de 0,80 a 1,30 y 1,40 todo ello con una bajada de los cereales ante la importación "masiva" de Ucrania, que ha situado el precio por tonelada en 190 euros.

Por todo ello, ha reclamado un cambio de la Unión Europea en las políticas productivas tanto del país como de Castilla y León y del conjunto de la Unión y ha reclamado potenciar la producción, permitir que suba el cereal y bajar los costes de producción, para lo que ha pedido ayudas directas tanto europeas como del Gobierno central --considera que las que ha dado hasta ahora son "insuficientes"-- y del autonómico.

"La ruina de seguir así está asegurada, el granero de España se acaba y aumenta el desierto por Castilla y León de España", ha insistido el presidente de Asaja.

DESESPERACIÓN

Por su parte, el coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín, ha manifestado la situación "absolutamente desesperada" del campo, con un incremento de un 40 y un 40 por ciento de fertilizantes y gasóleo, respectivamente, lo que supone 40.000 euros más que el año pasado a una explotación media con 200 hectáreas de cereal, lo que hace que las pérdidas este año van a ser generalizadas.

Por ello, ha reclamado que "al menos" la Junta iguale las ayudas que va a poner el Ministerio, que ha asegurado que pueden suponer en Castilla y León más de 100 millones de euros.

Además, ha pedido, "a medio plazo", una ley "anti-especulación" porque "en todo esto hay gente que está haciendo muy rica" y ha calificado de "obsceno" que las petroleras hayan ganado más de 300.000 millones desde que se inició la guerra en Irán. "Mientras nosotros nos arruinamos, otros se hacen ricos", ha asegurado González Palacín, quien ha extendido esta situación a los fertilizantes.

De la misma forma, ha reclamado un acuerdo a lo largo de toda la cadena de valor para que no se haga ninguna operación por debajo de costes de producción. "Necesitamos un compromiso de la industria y de la distribución para que no caiga el sector primario, no podemos permitirnos desmantelar el sector primario por una crisis coyuntural", ha agregado González Palacín.

En la misma línea, el coordinador de COAG Castilla y León, Lorenzo Rivera, ha recordado que en los últimos años ha habido tres de sequía y otros tantos de bajos precios que no cubren los costes de producción, por lo que no se puede hablar de "una crisis más" sino de una "situación crítica", por lo que ha lanzado un "SOS" a la sociedad para que sea consciente del problema.

"Somos los primeros productores de cereales, el granero de España, y probablemente si no se toman medidas drásticas y rápidamente dejaremos de serlo en los próximos dos o tres años", ha afirmado Rivera, quien ha cifrado las pérdidas el año pasado entre maíz y cereales de entre 500 y 600 millones y, aunque han "resistido", la situación es ya "preocupante".

Tras indicar que en esta campaña se ha utilizado el "triple cero", es decir, no echar abono ninguno o en muchos casos no usar fitosanitarios, lo que reducirá en un 30 por ciento la producción, ha reclamado ayudas a todas las administraciones, a las que ha advertido de que no se requiere una única solución, sino "varias", y ha reprochado al Gobierno que no les haya escuchado.

AYUDAS DE LA JUNTA

Además de que se prorroguen las ayudas del Ejecutivo central, ha pedido que la Junta las complemente porque "no ha puesto nada todavía sobre la mesa" y quien esté en la Consejería de Agricultura establezca también ayudas directas.

"Esta situación la podemos arreglar coyunturalmente con ayudas, pero si no arreglamos de una manera estructural el problema, esto no tiene solución", ha zanjado.

Por otro lado, el coordinador de UPA Castilla y León, Aurelio González, ha señalado que han acudido a la protesta "no por gusto" sino "por obligación", algo que ha afirmado que deberían tener todos los agricultores de la Comunidad "porque el corazón de Castilla y León son sus cereales, son sus campos de cereales, y eso hay que defenderlo".

González, ante la falta de rentabilidad, se manifiestan para "salvar" las explotaciones agrícolas y ganaderas y, tras recordar al Ejecutivo central que las ayudas son "escasas e insuficientes" y se tienen que ampliar, ha afeado al Gobierno de Castilla y León que esté en funciones y no las cumpla.

"Nos ha dejado abandonados y no ha puesto todavía ni una promesa de una ayuda para el campo de Castilla y León con la importancia que tiene este campo", ha añadido el dirigente de UPA, quien ha recordado que las comunidades cobran una parte del impuesto de hidrocarburos y el IVA, por lo que perciben lo mismo que el Gobierno nacional pero no aportan lo mismo.

"Por eso reclamamos que este Gobierno en funciones, que termine ya de estar en funciones y que empiece a tomar las riendas y ponga ayudas", ha insistido González, quien ha advertido de que eso no va a ser la solución al problema actual, que pasa por "intervenir" los precios de los costes de los abonos o poner un precio del gasóleo social, que ha aclarado que ellos no utilizan para irse "en coche de vacaciones" sino para "trabajar" y "producir alimentos".

"Estamos aquí porque nos lo obliga nuestras raíces. Nosotros somos hijos de agricultores, nietos de agricultores. Las tierras que nos han dejado nuestros padres no podemos consentir que queden abandonadas", ha aseverado.