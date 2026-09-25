Cientos de personas claman en Valladolid contra los desahucios: "Rentistas culpables, Gobierno responsable" - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han concentrado en la tarde de este viernes en Valladolid ante la sede de los propietarios del piso de Maricarmen, la octogenaria desahuciada de la vivienda en el madrileño barrio de Retiro en la que llevaba residiendo 71 años, para protestar contra los desahucios al grito de 'Rentistas culpables, Gobierno responsable'.

Las cientos de personas que han clamado contra el desahucio de la octogenaria se han citado a las 20.00 horas en la céntrica calle de Santiago de la capital vallisoletana, donde han expresado proclamas como 'Gobiernoprogresita, hipócrita y rentista', 'No toleramos ni un deshaucio más', 'Vecino, escucha, tu lucha es nuestra lucha'.

La concentración ha sido convocada de "urgencia" por parte del Sindicato de Vivienda de Valladolid y ha estado respaldada por formaciones como el Partido Comunista de los Trabajadores de España, los Colectivos de Jóvenes Comunistas y la Coordinadora Juvenil Socialista, entre otras.

El Sindicato de Vivienda anunció este jueves en su perfil de la red social 'X', en el que llamaron a señalar a "los responsables" del desahucio de la octogenaria, ejecutado esta misma semana.

La concentración ha tenido lugar en la calle Santiago, donde indican que se ubica la sede de la empresa a la que consideran responsable de la situación y a la que se refieren como Urbagestion --en la web de la misma se denomina Urbagesa Desarrollo e Inversión.

"Frente al negocio de la vivienda, organización de clase", han aseverado en la convocatoria.