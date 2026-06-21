Cientos de personas se reúnen en Prádena en la tercera parada de la ruta 'Amor a primera birra' de Alimentos de Segovia

Prádena acoge la tercera parada de la ruta 'Amor a primera birra' de Alimentos de Segovia - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Prádena ha acogido la tercera parada de la III edición de 'Amor a primera birra con Alimentos de Segovia', una iniciativa promovida por la Diputación a través de su marca agroalimentaria Alimentos de Segovia, la cual ha convertido la plaza Mayor de la localidad en un punto de encuentro para cientos de vecinos y visitantes que han disfrutado de una jornada dedicada a la cerveza artesana, la gastronomía de proximidad y la música en directo.

La feria ha contado con la participación de las cerveceras Marijave, Casuar y 90 Varas, que han compartido protagonismo con los productos de Quesos Moncedillo, entidades que han acercado a los asistentes algunas de las referencias "más representativas del sector agroalimentario segoviano", según ha detallado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha destacado la "gran acogida" de la jornada y ha señalado que Prádena ha demostrado que los pueblos de la provincia son capaces de convertirse en "escenarios perfectos para iniciativas que combinan promoción económica, ocio y puesta en valor de los productos locales".

La programación musical arrancó con la actuación de 'Rumbaterapia', mientras que la sesión posterior de DJ Danny prolongó la fiesta hasta la medianoche.

Como en el resto de citas de la ruta, también se celebró el sorteo de tres lotes de productos de Alimentos de Segovia entre los asistentes.

Rodríguez ha subrayado que esta iniciativa permite acercar al público "el extraordinario trabajo" que realizan los productores segovianos, al tiempo que genera "actividad económica" y atrae visitantes a los municipios que participan en la ruta.

Con la cita celebrada en Prádena, la ruta entra ya en su recta final después de haber recorrido diferentes municipios de la provincia con esta propuesta que une gastronomía, turismo y promoción del medio rural bajo el paraguas de la marca Alimentos de Segovia

PUNTO FINAL DE LA RUTA EN RIAZA

La última parada de 'Amor a primera birra con Alimentos de Segovia' tendrá lugar el próximo sábado 27 de junio en el Parque El Rasero de Riaza, donde se celebrará La Feria de la Cerveza entre las 19.00 y las 00.00 horas, con la presencia de las cerveceras Sanfrutos, 90 Varas, Casuar y Marijave, junto a los productos de Quesos Moncedillo, Restaurante La Pizarrera y Bendito Nanno.

Entre las 20.30 y las 22.00 horas actuará el grupo 'En Petit Comité' y, a continuación, y hasta la medianoche, la animación correrá a cargo de DJ Jaco. Además, durante toda la jornada se sortearán tres lotes de productos de Alimentos de Segovia entre los asistentes.

Con esta cita en Riaza, la Diputación de Segovia pondrá el broche final a una nueva edición de esta iniciativa que se ha consolidado como "uno de los eventos de referencia" para la promoción de la cerveza artesana y los productos agroalimentarios de la provincia.