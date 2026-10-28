Cigales celebrará su Feria del Niño y la Juventud con cinco días de actividades y una programación especial de Halloween

Un momento de la presentación de la feria. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XIV Feria del Niño y la Juventud de Cigales, que se desarrollará del 29 de octubre al 2 de noviembre coincidiendo con la celebración de Halloween y el puente de Todos los Santos, contará con cinco días de actividades y una programación especial de Halloween.

El alcalde de la localidad, Jaime Rodríguez, y el concejal de Festejos y Juventud, Pablo Centeno, han dado a conocer los detalles acompañados por el diputado de Innovación Digital, Gobierno Abierto y Contratación, David de la Viuda, la presidenta del AMPA del Colegio Ana de Austria, Paula Araco, y Cristina Antolín, representante del grupo vecinal Terror Cigales.

Durante cinco jornadas, la Plaza Mayor del municipio albergará un recinto ferial equipado con hinchables, colchonetas, tren dragón y churrería.

Entre las iniciativas destacadas del programa figura el IX Pasaje del Terror en el Polideportivo Municipal, así como una Masterclass de Zumba, una sesión de Dance Fit, el pasaje de las brujas del AMPA del Colegio Ana de Austria, un escape room organizado por el AMPA del IESO de Cigales, la tradicional Ruta del miedo con 'Truco o Trato' y el pase cinematográfico 'Halloween en corto' dentro del festival PUFACYL.

Como novedad en esta edición, la oferta incluye dos propuestas gastronómicas: una cata de buñuelos en la Panera de la Parroquia de Santiago Apóstol impartida por la repostera Inés Hernández, de la firma Alimentos de Valladolid, y una castañada popular a cargo de la Asociación Peña Los Abejorros.

Asimismo, el recinto mantendrá todos los días el 'Momento Azul', de 17.30 a 18.30 horas, periodo durante el cual se reducirán los ruidos fuertes y las luces intensas para garantizar un entorno accesible para todas las personas.