Cigales estrena este domingo el festival 'Cigales en Vino', una nueva apuesta por la música, la cultura y el enoturismo

Cigales estrenará en junio el festival 'Cigales en Vino', una nueva apuesta por la música, la cultura y el enoturismo. - AYUNTAMIENTO DE CIGALES

VALLADOLID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Cigales estrena este domingo el festival 'Cigales en Vino', una iniciativa que combina música en directo, ocio familiar, cultura y la promoción de los vinos autóctonos.

El festival, que tendrá como escenario principal el recinto Espacio Multiusos Exterior 'Camino de la Dehesa', donde se desarrollará una amplia programación dirigida a públicos de todas las edades, será inaugurado este domingo con la actuación de Nueva Línea, una de las orquestas con mayor proyección del panorama musical actual que ha logrado gran repercusión con temas como Un Beso, Noche de Copas o Al Golpito. La cita inaugural contará también con el grupo de baile Medel Moves y el Dj Omar como artistas locales.

La programación continuará el viernes 19 de junio con el concierto de Merche, una de las artistas más reconocidas del pop español, que llega a Cigales dentro de su gira 'Abre tu mente ahora 2026'. Durante su actuación repasará algunos de los temas más destacados de su trayectoria, como No me pidas más amor, Eras tú, Si te marchas o Bombón. La jornada concluirá con la actuación del DJ Enygma y Jowi para los más jóvenes.

El sábado 20 de junio será el turno de la nostalgia y los grandes éxitos musicales. Desde las 18.00 horas, el Dj Charlie ambientará la llegada de los visitantes. Luego será el turno del grupo joven local Ubi. Sunt, para ya dar paso al popular DJ Fernandisco que hará un recorrido por los temas más emblemáticos de las décadas de los 80 y 90, mientras que seguidamente el grupo Melocos interpretará canciones tan conocidas como Cuando me vaya, Somos o Cada golpe, además de rendir homenaje a algunos de los himnos de la Movida Madrileña. Para finalizar la noche, será el turno de la Macro Disco Revolution Show.

El festival concluirá el domingo 21 de junio con una jornada especialmente dedicada al público infantil y familiar. El recinto se transformará en un gran espacio de ocio con hinchables, concierto de Sheyla Galván y posteriormente un DJ para celebrar el inicio de las vacaciones escolares de verano.

La programación del festival ha sido desgranada este miércoles por el vicepresidente segundo de la Diputación de Valladolid, David Esteban, junto al alcalde de Cigales, Jaime Rodríguez; el concejal de Festejos, Juventud y Agricultura, Pablo Centeno, y el empresario Miguel Hernaez, de Espectáculos Miguel, además de distintos artistas locales que forman parte del cartel como David García, Mario del Pozo y Javier Herrero del grupo Ubi. Sunt y el Dj Omar.

Las entradas y abonos para el festival se pueden adquirir a través de la web FORVENUES y cuentan con diferentes modalidades de acceso, entre ellas una zona Front Stage que permitirá disfrutar de los conciertos desde una ubicación preferente.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta iniciativa supone una nueva apuesta por la dinamización cultural y turística del municipio, reforzando la imagen de Cigales como un destino ligado a la música, la gastronomía y el vino.

Con el nacimiento de 'Cigales en Vino', la localidad suma una nueva propuesta a su calendario anual de eventos con el objetivo de atraer visitantes, generar actividad económica y poner en valor el patrimonio vitivinícola que la ha convertido en la 'Cuna del Clarete'.