Cigales presenta la programación de su XLVI Fiesta de la Vendimia con catas, música y actos tradicionales

Un momento de la presentación. - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cigales ha presentado en la Diputación la programación de su XLVI Fiesta de la Vendimia, declarada de Interés Turístico Regional, que se celebrará en la localidad del 21 al 27 de septiembre con una amplia oferta de actividades culturales, gastronómicas y de ocio alrededor del vino.

La presentación ha contado con la participación del diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón; el alcalde de Cigales, Jaime Rodríguez Ferrero; la concejala de Cultura, Enoturismo y Turismo, María del Val; y el gerente de la D.O. Cigales, Raúl Escudero.

Los escenarios principales de los festejos serán la Plaza Mayor, la Plaza del Lagunajo y el Parque Municipal, que acogerán eventos como la Feria del Vino, catas dirigidas, actuaciones de música en directo, muestras de oficios artesanos, espectáculos taurinos y exhibiciones de folklore, señalan desde el Ayuntamiento en un comunicado.

El sábado 26 concentrará los actos institucionales y tradicionales más destacados, entre los que figura el desfile de bodegueras de los 12 municipios de la D.O. Cigales y de Valladolid capital, seguido por el pisado de la uva y la degustación del primer mosto.

Posteriormente, la exdirectora técnica del Consejo Regulador, Águeda del Val Ubierna, ofrecerá el pregón de la fiesta tras su reciente jubilación. Asimismo, el Consejo Regulador entregará la distinción de Embajador de la D.O. Cigales 2026 a Jaime Fernández, presidente de los Hosteleros de Valladolid, y se entregarán los premios del VII Concurso Fotográfico del Envero.

La jornada se completará con la Feria del Vino, en la que participarán seis bodegas locales y una invitada, junto con el XLV Encuentro de Folklore.

Por su parte, el domingo 27 estará dedicado a los festejos taurinos con un encierro campero a las 10.30 horas y el IX Toro del Clarete a las 19.00 horas.

La jornada dominical ofrecerá también una degustación de Clarete de Cigales y quesos de Alimentos de Valladolid a las 12.30 horas en el Parque Municipal, armonizada por la Banda Sinfónica de Cigales, así como talleres artesanales de Foacal y la XXVIII Muestra de Oficios.

A lo largo de toda la semana previa se han programado diversas actividades divulgativas y participativas como la cata 'Aprende catando' el lunes 21, una cata maridaje de queso y vino el martes 22, la 'Gran Gincata' el miércoles 23 y el 'Casino Cigaleño del Vino' el jueves 24, día en el que también se inaugurará la placa del Paseo del Vino dedicada a la Bodega Ovidio García.

Además, la Biblioteca Municipal acogerá del 22 de septiembre al 15 de octubre una exposición por el 25 aniversario de la Red Rural de la provincia de Valladolid, y se habilitará un espacio de acampada para autocaravanas del 23 al 27 de septiembre junto al Polideportivo Municipal.