Cigales (Valladolid) celebrará su Semana Cultural con cine, humor y música del 27 de julio al 2 de agosto

El diputado de Empleo, Desarrollo económico y Reto demográfico, Roberto Migallón, junto al concejal de festejos y juventud, Pablo Centeno, en el Palacio de Pimentel. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio vallisoletano de Cigales celebrará su Semana Cultural con un programa variado de actividades con cine, humor y música desde el próximo lunes, 27 de julio, hasta el domingo, 2 de agosto.

El diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto demográfico, Roberto Migallón, junto al concejal de festejos y juventud, Pablo Centeno, ha presentado el programa de la Villa del Clarete este viernes en el Palacio de Pimentel.

"La Semana Cultural tendrá una amplia programación de actividades destinadas a todos los públicos", ha afirmado Migallón sobre el evento que se podrá disfrutar en localidad y que "busca promocionar y dar a conocer a jóvenes artistas locales en diferentes artes escénicas", el cual contará además con la participación de reconocidos artistas como el DJ Sergi Rez, en un evento de música electrónica que cuenta con DJ locales y un ciclo de microconciertos.

"Durante estos días también tendrá lugar la segunda feria de la morcilla acompañada con vino, donde las afamadas morcillas serán acompañadas por música en directo", ha destacado el diputado sobre la celebración de la II Feria de la morcilla y el vino en la que la protagonista será el embutido de 'La Maruja'.

Entre las citas más destacadas, la proyección de 'El estigma del silencio', un documental en "contra del suicidio y el estigma, con la colaboración de la Diputación y de los bomberos", ha señalado Centeno en referencia a este pase, que contará con la presencia del bombero de la Diputación David Farrán, un psicólogo y una estudiante de psicología, la cigaleña y divulgadora en bienestar y salud mental María López-Romero.

PROGRAMA DE LA SEMANA

Las jornadas comenzarán el lunes, 27 de julio, con el concurso de pasodobles con la Banda Sinfónica de la localidad en directo en el Parque Municipal a las 21.00 horas y continuará el martes, 28 de julio, con 'El estigma del silencio' en el parque municipal.

El miércoles se celebrará el concierto 'Candlelight la noche en vela' en la Puerta de San Juan en la iglesia Santiago Apóstol, en el entorno del Parque Municipal, mientras que el jueves, 30 de julio, será el cómico Roberto Chapu el encargado de amenizar a los cigaleños a las 21.00 horas.

El fin de semana comenzará el viernes a las 23.30 horas con el 'Cigarow', la II Fiesta de música electrónica que se celebrará en el Parque Municipal con los DJ Bethsaida y Sergei Rez, acompañados por los DJ locales Isra Recio y Zwerts en la puerta de San Juan de la iglesia Santiago Apóstol.

El sábado, 1 de agosto, la II Feria de la morcilla y el vino de Cigales abrirá a las 20.00 horas con una barra donde disfrutar de pincho de morcilla con huevo frito y patatas por 4,50 euros.

A las 21.00 horas tendrá lugar el pregón a cargo de Josan Solano y le sigue, a las 22.00 horas, el concierto de Carmen y Lavanda hasta las 0.00 horas, en la Plaza Mayor, que comenzará Grupo Mara con los DJ Toy, Isma García y el Cigaleño Xangai.

Finalmente, el domingo, 2 de agosto, será el 'Día de Market' en el Parque Municipal de Cigales, de 12.00 a 22.00 horas, y a las 11.00 horas una clase de recorte con carretones por los recortadores locales Alex Martin Polo y David Hernández Escribano.

Ese mismo día, a las 19.00 horas actuará el Grupo de Baile 'Mambo Souls' con la cigaleña Beatriz López- Romero Guijarro; a las 19.30 horas se desarrollará el microconcierto del Cigaleño Miguel Villa, al que seguirá otro pase de 'Mambo Souls'.

Más tarde, a partir de las 20.45 horas, se celebrará el desfile de bebés Reborn 'Candy Reborn' por la Cigaleña Nuria Gay y, a continuación, el desfile de moda 'Britta Claps' por la Cigaleña Patricia Frechilla. Por último, a las 21.40 el microconcierto de la Cigaleña Paula Centeno Sotillo.