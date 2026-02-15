Cigales (Valladolid) inaugura la decoración permanente de los Arcos de la Iglesia de Santiago Apóstol

Musealización de la 'Catedral del Vino'. - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El municipio vallisoletano de Cigales ha inaugurado la musealización y nueva decoración permanente de los Arcos de la Iglesia de Santiago Apóstol 'Catedral del Vino' para convertir este céntrico espacio de la 'Villa del Clareta' "en un museo al aire libre donde el vino de Cigales será protagonista".

El alcalde de la localidad, Jaime Rodriguez, junto a la concejal de Cultura, Turismo y Enoturismo, María del Val, acompañados por el diputado Roberto Migallón, parte de la corporación Municipal, alcaldes de la zona, representantes de la Ruta del Vino Cigales y vecinos han estado presentes en este acto.

Esta iniciativa nace con el objetivo de "enriquecer la oferta turística local, atraer a nuevos visitantes y fortalecer la identidad Cigales combinando divulgación, patrimonio y experiencia". Con esta inauguración la Villa del Clarete amplía su oferta cultural y turística, para "consolidarse como un destino de referencia del turismo enológico y cultural", señala el Consistorio en un comunicado.

El espacio está dividido en los cinco tramos que albergarán diferentes motivos relacionados con Cigales y la historia de sus vinos.