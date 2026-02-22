Cinco afectados por inhalación de humo en el incendio en una vivienda de Miranda de Ebro (Burgos)

Archivo - Ambulancia Medicalizada (UME) de Sacyl. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

BURGOS, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado afectadas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda de la calle Almacenes de Miranda de Ebro (Burgos), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 3.26 horas de este domingo, 22 de febrero, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se avisaba del incendio y se requería asistencia para el inquilino, quien ha inhalado humo.

El 1-1-2 ha informado de este incendio a la Policía Local y los Bomberos de Miranda de Ebro, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido finalmente a cinco personas que presentaban síntomas de intoxicación por humo, un varón de 78 años y otros cuatro varones de 53, 49, 38 y 29 años. Dos de los afectados eran agentes del Cuerpo Nacional de Policía y otros dos, agentes de la Policía Local, a quienes se ha trasladado más tarde al hospital de Miranda de Ebro.