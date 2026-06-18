Las cinco conferencias de expertos sobre la relación de Martín Gaite con Salamanca, publicadas en un libro

Oresentación del libro con las conferencias sobre la relación de Carmen Martín Gaite con Salamanca. - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca y el Centro de Estudios Salmantinos han editado una nueva publicación en la que se recoge el contenido de las cinco conferencias impartidas por diferentes expertos sobre la escritora salmantina Carmen Martín Gaite.

Los expertos que participaron en este ciclo fueron: Jesús Málaga, José María Hernández, Francisca Noguerol, Ascensión Rivas y María José Turrión. Además, se incorpora una introducción realizada por María Jesús Mancho, coordinadora del ciclo de conferencias y de la publicación.

La primera de las conferencias fue el martes 7 de octubre, llevaba por título 'La vida cotidiana en Salamanca durante la época de Carmen Martín Gaite' y fue impartida por Jesús Málaga.

El miércoles 15 de octubre fue el turno para José María Hernández que habló sobre la Universidad de Salamanca que conoció Carmen Martín Gaite como estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras.

La tercera conferencia estuvo a cargo de Francisca Noguerol y llevaba por título 'Vida y obra de una chica rara' en laque abordó la trayectoria vital y literaria de Carmen Martín Gaite de acuerdo con el concepto de "chica rara&", que ella misma acuñó tras la lectura de NADA, de Carmen Laforet.

El 4 de noviembre fue el turno para Ascensión Rivas, cuya conferencia se tituló 'Cuadernos de todo. Carmen Martín Gaite de madre a hija'. Los Cuadernos de todo son un cajón de sastre en los que la escritora recoge anotaciones de diversa índole.

La publicación finaliza con la última conferencia, 'Memoria e historia en Carmen Martín Gaite. Entre visillos y Macanaz', impartida por María José Turrión.

A través del sello editorial Edifsa, el Ayuntamiento ha publicado 400 ejemplares de este libro que se podrán adquirir en las librerías de Salamanca por un precio de 12 euros. Con esta publicación culminan las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Salamanca con motivo del Centenario del nacimiento de Martín Gaite.