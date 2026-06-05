Cinco detenidos, uno de ellos a prisión, por la pelea multitudinaria del domingo en Palencia

Coche policial. - SUB .GBNO EN PALENCIA

PALENCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Palencia ha detenido a cinco personas como presuntas autoras de los delitos de riña tumultuaria y lesiones que se produjo en la madrugada del sábado al domingo 31 de mayo, en una zona de ocio nocturno de la capital, y uno de los detenidos ha sido puesto a disposición judicial.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Palencia, la Policía Nacional mantiene la investigación abierta y consoidera que no hay vinculación de los hechos ocurridos con bandas latinas, ya que el origen del enfrentamiento "se enmarca en una disputa surgida en el contexto del ocio nocturno".

La investigación se inició tras tener conocimiento de una pelea en la que participaron varios individuos y durante las pesquisas, los agentes analizaron imágenes obtenidas de diferentes fuentes y realizaron numerosas gestiones de investigación que permitieron la identificación de los presuntos implicados.

Según los indicios recabados hasta el momento, durante el enfrentamiento se habrían utilizado armas blancas y botellas de cristal y durante los hechos resultaron lesionadas varias personas.

La actuación policial ha culminado con la detención de cinco personas presuntamente implicadas en los hechos, que han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión de uno de ellos.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación con el fin de esclarecer completamente las circunstancias de los hechos y determinar la posible participación de otras personas, sin descartarse nuevas actuaciones policiales. Asimismo, y a la vista de las diligencias practicadas, no consta vinculación de los hechos con bandas latinas, apreciándose indiciariamente que el origen del enfrentamiento se enmarca en una disputa surgida en el contexto del ocio nocturno.