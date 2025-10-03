Cinco detenidos tras 48 denuncias en Valladolid de "pérdida de control" de Whatsapp y estafar 5.000 euros

Archivo - Criminólogos madrileños piden "mirar más allá de la tasa de criminalidad" para conocer "el impacto real" de los delitos- POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Madrid a cinco miembros de una organización criminal implicada en la modalidad de fraude de "pérdida de control de Whatsapp" tras 48 denuncias en Valladolid por este motivo en unos hechos que han causado estafas por importe de casi 5.000 euros con víctimas también en Tenerife.

Como resultado de las investigaciones se ha arrestado a cinco personas, aunque tres permanecen en paradero desconocido, todos ellos como integrantes de una organización criminal dedicada a la comisión de estafas, blanqueo de capitales y fraude bancario, han informado a Europa Press fuentes policiales.

La investigación, encabezada por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid, se inició tras 48 denuncias de pérdida de control de WhatsApp entre el 21 y 25 de enero de 2025, de las que 38 se quedaron en una pérdida de control, pero en diez de ellas se consiguieron materializar distintas estafas por un importe acumulado que asciende a 4.723 euros.

La investigación, inicialmente centrada en Valladolid, logró extenderse hasta la ciudad de Tenerife, donde se identificaron nuevas víctimas de estafa vinculadas al mismo grupo criminal.

Gracias al exhaustivo análisis de las transacciones implicadas, realizado en estrecha colaboración con las entidades bancarias utilizadas por los delincuentes, se logró desentrañar la estructura jerárquica de la organización.

En la base se encontraban las denominadas "mulas bancarias", encargadas de mover el dinero, mientras que en un nivel superior operaban los "captadores de mulas", todos ellos con residencia en la Comunidad de Madrid.

La Policía ha señalado que uno de los aspectos más relevantes fue la velocidad con la que se desplazaban los fondos obtenidos fraudulentamente ya que, en cuestión de segundos, el dinero era transferido entre cuentas, lo que dificultaba su rastreo, con el objetivo final de convertirlo en efectivo a través de cajeros automáticos, comercios y terceras personas, distribuidas en distintos municipios madrileños.

Tras identificar a los ocho miembros de la red delictiva, el Grupo de Investigación de Ciberdelincuencia de Valladolid, en coordinación con el Grupo IX de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, logró localizar y detener a cinco de los implicados. Los otros tres continúan en paradero desconocido.

MODUS OPERANDI

El Cuerpo Nacional de Policía ha resaltado la creciente complejidad de este tipo de investigaciones, cuyo alcance se amplifica de manera exponencial al propagarse entre usuarios interconectados y extenderse por todo el territorio nacional, algo que afecta a los contactos de las víctimas que han perdido el control de su cuenta de WhatsApp.

Se desarrolla en tres fases, en la primera de las cuales el estafador, mediante técnicas de engaño, se hace pasar por un conocido de la víctima y le envía un enlace. Al acceder a dicho enlace, aparece un código que el delincuente solicita a la víctima y, una vez que esta le proporciona el código, el estafador lo introduce en otro dispositivo, con lo que logra tomar el control de la cuenta de WhatsApp de la víctima.

En una segunda fase, ya con el acceso total a la cuenta, el estafador comienza a contactar a familiares y amigos de la víctima, simulando ser ella, y les solicita dinero con carácter urgente, aprovechando la confianza que estos contactos tienen en el supuesto remitente.

Finalmente, en una tercera fase, las personas que responden a la solicitud sin verificar la identidad del solicitante ni tomar precauciones de seguridad, terminan siendo víctimas del fraude. En cambio, quienes se detienen a comprobar la autenticidad del mensaje o aplican medidas de verificación, logran identificar el engaño y evitan ser estafados.

La Policía ha recordado algunos consejos para protegerte de estafas en línea y ha recordado que los estafadores suelen aprovechar su dominio de las tecnologías digitales frente a la falta de experiencia de muchas personas.

Así, para evitar caer en sus trampas, pide tener en cuenta que no se debe actuar sin verificar y, ante cualquier mensaje sospechoso, evitar responder de inmediato y, si no se esta seguro de su origen, no hacer clic ni compartir información o realizar acción alguna.

Además, se recuerda que se debe desconfiar de enlaces desconocidos, no acceder a enlaces que lleguen por mensajería o correo si no se conoce al remitente o si el contenido parece extraño.

También se recuerda que los estafadores suelen usar enlaces falsos para robar datos o tomar control de cuentas y se aconseja confirmar directamente con la persona y, si se recibe una solicitud urgente de dinero, contactar personalmente con el supuesto familiar o amigo antes de hacer cualquier transferencia.

"Una llamada rápida puede evitar una pérdida económica", ha señalado la Policía, que también recomienda activar la verificación en dos pasos en WhatsApp, una función que añade una capa extra de seguridad a la cuenta y dificulta que terceros accedan sin autorización.