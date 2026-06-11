Cinco detenidos por la venta de ropa falsificada en Astorga (León) e incautada una tonelada de prendas

La operación 'Bastión' ha culminado con la detención de cinco personas y la intervención de una tonelada de prendas falsificadas. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes policiales han desplegado en el mercadillo de Astorga la operación 'Bastión', que ha culminado con la detención de cinco personas como presuntas responsables de la comisión de un delito contra la propiedad industrial y otros relativos al contrabando y han intervenido una tonelada de prendas de ropa falsificadas en cuatro puestos de venta.

En el ámbito de las investigaciones de los delitos contra la propiedad industrial y el contrabando se realizaron diversas inspecciones y controles en diferentes puestos textiles que se montaban en el mercado, y en ocasiones operaban en otras localidades cercanas a la localidad de Astorga.

Diversas denuncias y vigilancias previas a la actuación sirvieron para acreditar la venta de prendas falsificadas en varios puestos del mercadillo. Se levantaron actas y se identificó a los vendedores que regentaban los diversos puestos, en los que se ofertaban prendas de vestir como sudaderas, pantalones o camisetas, entre otros, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Todo el operativo de la operación 'Bastión' ha seguido el protocolo y las directrices que establece el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria al objeto de poder verificar fehacientemente si la actividad que se realizaba consistía en la comercialización de productos falsificados.

A primera hora del pasado martes, día 9 de junio, y de forma coordinada, se desarrolló la última fase de la operación 'Bastión' en un despliegue en el que participaron agentes de la Policía Nacional, funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y de la Policía Local.

Además de los efectos intervenidos, se han incautado cuatro furgonetas en las que se transportaban los efectos, según las mismas fuentes.

Los detenidos han sido trasladados a dependencias de Policía Nacional, donde, una vez oídos en declaración, han sido puestos en libertad y emplazados a comparecer ante la autoridad judicial cuando sean citados a tal efecto.

Las diligencias, una vez finalizadas, han sido remitidas al Tribunal de Instancia sección de instrucción de Astorga.