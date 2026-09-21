Cinco heridos en una colisión por alcance de dos turismos en Burgos capital

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL
Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL - SACYL - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 21 septiembre 2026 20:00
Seguir en

   BURGOS, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Cinco personas han resultado heridas de carácter leve en un accidente por alcance entre dos turismos cuando uno daba marcha atrás en la calle San Roque de Burgos.

   El accidente se ha producido a las 11.00 horas y el 1-1-2 ha dado aviso a Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, y a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que envía personal sanitario a la zona.

   Los facultativos han atendido en la zona a cinco personas, tres mujeres de entre 17 y 52 años y dos varones de unos 30 años y les han trasladado las dos ambulancias de soporte vital básico al hospital de Burgos.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado