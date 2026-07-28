Cinco menores y una mujer intoxicados por inhalación de cloro en las piscinas de Castrillo-Tejeriego (Valladolid)

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VALLADOLID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 40 años, tres niñas de unos diez y dos niños de unos ocho han tenido que ser atentidos por los servicios de emergencias tras haber resultado intoxicados por inhalación de gas cloro en las piscinas de Castrillo-Tejeriego (Valladolid), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 18.39 horas, momento en el que la sala de operaciones ha recibido una llamada que alertaba del suceso y solicitaba asistencia para varios menores que habían inhalado gas cloro, sin que se pudise concretar las circunstancias del incidente, si bien todos estaban consciente, con toses y alguno con vómitos.

El 112 ha dado aviso del suceso a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación --ha acudido el parque de Peñafiel-- y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de guardia del centro de salud de Esguevillas de Esgueva.

En el lugar, se ha atendido finalmente a una mujer de unos 40 años, a tres niñas de unos diez años y a dos niños de unos ocho años. Solo uno de los niños ha sido trasladado, en una ambulancia de soporte vital básico, al hospital Río Hortega de Valladolid.