El 'Cine de verano' regresa a las noches del paseo de Quintanilla de León capital con seis proyecciones

Cartel del ciclo 'Cine de verano' que comienza este jueves en la capital leonesa. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León ha programado una nueva edición del 'Cine de verano' con la proyección de seis películas que se podrán ver durante las noches de los jueves al aire libre en el jardín del paseo de Quintanilla hasta el próximo día 13 de agosto.

Con acceso gratuito, las proyecciones serán a las 22.30 horas, a excepción de las programadas para el mes de agosto, que comenzarán media hora antes. Las películas estarán subtituladas para que las personas problemas auditivos también puedan disfrutar del 'Cine de verano'.

Las proyecciones al aire libre en verano han tenido muy buena aceptación en ediciones anteriores y han reunido a numerosos leoneses ante la pantalla del paseo de Quintanilla. Este es uno de los ciclos que conforman el Festival de Verano 'León Cuna del Parlamentarismo', que se desarrolla en la ciudad con más de 100 propuestas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El programa de 'Cine de verano' comienza este jueves con la primera de las proyecciones, 'El león en invierno'. Continuará el 16 de julio, con 'El maestro que prometió el mar'; el 23 de julio con 'Flow'; el 30 de julio, con 'El viejo Roble'; el 6 de agosto, con 'La juventud' y el 13 de agosto, con 'Cinco lobitos'.

'El león en invierno' abre este jueves el ciclo 'Cine de verano', película calificada como una obra maestra del cine medieval que recibió tres Premios Óscar a la mejor actriz, guion adaptado y banda sonora. Entre su elenco de actores destacan Katharine Hepburn, Peter O' Toole, Antony Hopkins, Timothy Dalton y Nigel Terry.

Con guion de James Goldman y bajo la dirección de Antony Harvey, la escena se sitúa en 1183. El rey de Inglaterra Enrique II Plantagene reúne a toda su familia en Navidad para decidir quién le sucederá en el trono. Convoca a sus tres hijos y a su esposa, la maquiavélica Leonor de Aquitania, a quien ha mantenido presa en la torre los últimos diez años después de haberla repudiado.