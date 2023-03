Cines Casablanca celebra mañana el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero con el estreno de 'My Way Out'

Está prevista la presencia de su músico, Peter Stephen



VALLADOLID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cines Casablanca de Valladolid estrenará este viernes, 31 de marzo, a las 19.00 horas, la película 'My Way Out' en conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. El documental aborda la historia del legendario club nocturno trans 'The Way Out' y su fundadora, Vicky Lee, que está por cumplir su 30 aniversario.

El documental se centra en las últimas tres décadas de la escena transgénero de Londres y el impacto del club en la comunidad trans como un lugar seguro y único. El filme incluye entrevistas con miembros de la comunidad trans y detalles sobre los desafíos que han enfrentado, así como los logros y la resiliencia que han demostrado.

Para complementar el estreno de la película, el músico Peter Stephen, quien participó en la creación de la obra, estará presente en el evento.

La película y la presencia de Stephen son una oportunidad única para celebrar a las personas transgénero y fomentar la sensibilización contra la discriminación hacia este colectivo en todo el mundo, los asistentes podrán participar en un coloquio y resolver sus dudas e inquietudes con el músico.

El Día Internacional de la Visibilidad Transgénero se celebra anualmente y tiene como objetivo celebrar a las personas transgénero y promover la igualdad y la inclusión en todas las áreas de la sociedad.

El estreno de 'My Way Out' en Cines Casablanca es una oportunidad para honrar este día y aumentar la visibilidad de la comunidad transgénero.