Cinhomo celebrará su 25 edición con 52 títulos y un reconocimiento póstumo a José Luis Cienfuegos

Presentación de la 25 edición de Cinhomo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cinhomo, la Muestra Internacional de Cine y Diversidad Sexual de Castilla y León, celebrará su 25 edición con 52 trabajos procedentes de 19 países y con un reconocimiento póstumo al exdirector de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, José Luis Cienfuegos.

La presidenta de Fundación Triángulo Castilla y León, Yolanda Rodríguez; las programadoras del festival, Juan López, Marta Sastre e Inés Modrón, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez, han presentado este martes, 10 de marzo, la programación del certamen en sus "bodas de plata".

La nueva edición de este festival de cine queer se desarrollará del 18 al 26 de marzo en distintos espacios de la capital vallisoletana y cuenta con un cartel elaborado por la empresa Capitán Quimera y cuya ilustración está inspirada en el Monumento al Cine situado en el barrio de La Rubia, obra de Dennis Oppenheim.

El cartel conmemora así los 25 años de Cinhomo, un logro que para la organización supone un "milagro" y que se constatará en la proyección de 52 trabajos en las distintas secciones del certamen, que arrancará el 18 de marzo a las 19.30 horas con una gala en el Teatro Zorrilla.

Este acto contará con el actor vallisoletano Jorge Calvo como presentador y acogerá la primera proyección del festival, 'Entró con un hacha', un cortometraje sobre la memoria intersexual dirigido por Cande Lázaro, tal y como ha señalado la presidenta de Fundación Triángulo.

Asimismo, ha destacado que el certamen concluirá el día 26 de marzo en Espacio Seminci con la proyección de la miniserie 'Silencios', de Eduardo Casanova, sobre el VIH. Será la primera vez que Cinhomo proyecte este formato audiovisual y a la cita a la que acudirán representantes de la asociación Apoyo Positivo.

El Cinhomo de Honor a título póstumo a José Luis Cienfuegos es otra de las acciones más destacadas de esta edición de Cinhomo, que quiere homenajear al exdirector de la Seminci "en su casa". "Era obligado", ha señalado Rodríguez, al tiempo que ha destacado la "sabiduría y entusiasmo" del director de festivales.

LARGOMETRAJES DE FICCIÓN Y JOYAS

Como en anteriores ediciones, el festival contará con un ciclo de ficción que incluye una Selección de Largometrajes, un apartado al que la "realidad se ha hecho encima" este año, tal y como ha indicado el programador Juan López.

En concreto, la Selección de Largometraje incluye 15 trabajos de ficción, trece de ellos a concurso y dos programados como las 'Joyas' del certamen, en esta ocasión en homenaje al cineasta español Eloy de la Iglesia con la película 'El diputado' y al estadounidense David Lynch con la proyección de 'Mulholland Drive'.

Los trece largometrajes a concurso, por su parte, proceden de Argentina, Australia, Brasil, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Irán, México, Noruego y Tailandia. Entre los títulos destacan 'Sueños en Oslo', de Dag Johan Haugerud, ganadora del Oso de Oro en la Berlinale 2025, festival que también llegará el título de animación 'Lesbian space princess', Premio Teddy.

'Between dreams and hope', de la iraní Farnoosh Samadi, Espiga Arcoíris de la Seminci, es otro de los títulos destacado en una sección que completarán 'Tesis de una domesticación', la danesa 'Sauna', la brasileña 'Salomé' o la argentina 'Buenos fucking Aires'.

Asimismo, se proyectarán la mexicana 'Un mundo para mí', la francesa 'Love letters' y la eslovena 'Little trouble hirls', que abordarán el tema de la familia, una cuestión importante en esta edición de Cinhomo a la que, además, llegará la película croata 'Sandbag dam'.

El terror y la fantasía, con un toque de comedia, estarán representados de la mano de la tailandesa 'Un fantasma útil' y la estadounidense 'Queens of the dead', todo ello en una sección de la que también forma parte la miniserie de Eduardo Casanova.

23 CORTOS DE FICCIÓN

Por otro lado, la programadora Inés Modrón ha presentado los 23 trabajos seleccionados para la sección de Cortos de Ficción, que esta vez será "más ligera y amena", con temas "más frescos y animados" para invitar al espectador a "disfrutar y reflexionar".

Entre los títulos hay representación gay, lésbica, trans, bisexual, no binaria e intersexual, así como de España, Francia, Estados Unidos, Brasil o Camboya.

Modrón ha destacado, asimismo, que la animación tiene esta año protagonismo entre los seleccionados, de los que además una gran parte son óperas primas y entre los que se encuentra el que será el corto número 500 proyectado a lo largo de la historia del festival, ' La abuela Nai, que tenía favoritos', propuesta procedente de Camboya.

Los cortos se podrán ver en tres pases del 20 al 22 de marzo en los Cines Casablanca, sesiones en las que también estarán presentes, en algunos caso, los creadores.

La 25 edición de Cinhomo albergará, igualmente, el XIX Ciclo Documental de Derechos Humanos y Diversidad Sexual, una "ventana crítica y necesaria" que ofrece una "mirada interseccional y valiente" y "da voz a todas las siglas" del colectivo, según ha apuntado la programadora Marta Sastre.

Esta sección contiene trece trabajos, seis de ellos largometrajes y siete cortometrajes que abordan los contextos tan diversos de territorios como Argentina, África Central, Brasil, Ucrania, Noruega, Francia, Camerún, Paraguay, Turquía y España.

En un "momento global complejo", el festival reafirma su compromiso con la visibilidad y con utilizar el cine como una herramienta para el "diálogo y la empatía", ha aseverado Sastre sobre esta sección a concurso en la que el ganador recibirá 300 euros. Las proyecciones están repartidas entre el jueves 19, el lunes 23 y el martes 24 de marzo en el Espacio Seminci.

En esta edición se mantienen los premios con todación económica también para el Mejor Largometraje y el Mejor Corto en las secciones de ficción y se mantienen los precios de taquilla, mientras la entrada al apartado documental en Espacio Seminci será gratuita.

PRESUPUESTO DE 20.000 EUROS

Por último, la presidenta de Fundación Triángulo ha precisado que para esta edición el presupuesto asciende a unos 20.000 euros y ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid a través de la Concejalía que dirige Blanca Jiménez, a la vez que ha lamentado la "incertidumbre" que supone la espera de las subvenciones de la Junta.

En concreto, ha precisado que como este año aún no ha salido la convocatoria de la Administración autonómica no se cuenta con ese apoyo económico para el certamen.

Además, sobre esta 25 edición que llega tras la proyección de 1.088 trabajos a lo largo de los años y en un contexto en el que hay un "retroceso mundial en derechos" del colectivo, ha avanzado que se conmemorarán con otras actividades a lo largo de este ejercicio.

Por su parte, la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad ha dado la enhorabuena a Fundación Triángulo por los 25 años de este certamen y ha garantizado su apoyo para "agilizarlo" y "atraer nuevos públicos".

Igualmente, el codirector de Seminci, Javier H. Estrada, ha puesto en valor los títulos "de calidad" de esta edición de Cinhomo y ha subrayado que en ellos "retumba lo que está sucediendo en el mundo". Asimismo, ha agradecido a este "festival hermano" de la Semana vallisoletana, el reconocimiento que realizará a Cienfuegos.