Circo y marionetas se unen en 'Compaña' para proponer una tarde familiar de domingo en el Teatro Juan Bravo de Segovia

Un momento del montaje 'Compañía'. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Juan Bravo de la Diputación, que esta tarde estrena nueva programación con la vuelta de Els Joglars, comienza el año, una vez más, dirigiéndose también al público familiar, al que ha reservado para mañana domingo, 25 de enero, una tarde de circo y marionetas.

A partir de las 19.00 horas y con un personaje solitario en busca de compañía como protagonista, el artista multidisciplinar Jesús Velasco subirá al escenario segoviano para presentar 'Compaña', un montaje de malabares y títeres que, durante cincuenta minutos, llevará a los espectadores a transitar por un camino de sorpresas y risas, detalla la Diputación a través de un comunicado.

La imaginación del protagonista le servirá para dar vida a cada uno de sus pensamientos, componiendo imágenes y escenas que transportan al público a un mundo surrealista y onírico, lleno de recursos circenses.

Formado en la escuela Circo Carampa, donde finalizó sus estudios en 2015, Jesús Velasco ha participado en diversos proyectos de compañías nacionales e internacionales como malabarista y payaso.

En 2018 fundó la compañía Xampatito Pato, con la que ha recorrido diferentes partes del mundo, como China, Rusia, Croacia, Suiza, Francia, Italia o Portugal y con la que los segovianos de cuatro años en adelante podrán disfrutar mañana de 'Compaña'.

Las entradas tienen un precio de ocho euros que puede ser adquirida tanto en taquilla como en Tickentradas.