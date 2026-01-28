Los Circuitos Provinciales de la Diputación de Segovia integran 38 pruebas deportivas en su edición de 2026

El diputado de Deportes de la Diputación de Segovia, Óscar Moral (centro), con alcaldes, técnicos y responsables deprotivos organizadores de las pruebas de los Circuitos Provinciales 2026. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de los Circuitos Provinciales de deporte de la Diputación de Segovia contempla un calendario con 38 pruebas en una iniciativa provincial consolidada, que ofrece a los aficionados la oportunidad de practicar distintas modalidades deportivas mientras recorren algunos escenarios representativos del territorio.

La edición de 2026 la ha presentado el diputado de Deportes, Óscar Moral, a quien han acompañado técnicos y directivos de clubes responsables de organizar las pruebas. Moral ha indicado que los circuitos se desarrollarán entre el 31 de enero, fecha de la primera prueba, y el 18 de diciembre.

Algunas modalidades ya son clásicas, como el Trofeo Provincial de Ajedrez y el Circuito Provincial BTT, que celebran su undécima edición, y el Circuito Provincial de Carreras Pedestres, que llega a su vigésima convocatoria.

El Trofeo Provincial de Ajedrez será el más extenso, con citas repartidas a lo largo del año en Aguilafuente, Cuéllar, El Espinar, Caballar, Marugán, Yanguas de Eresma, Abades, Matabuena y Trescasas, entre otros municipios, y concluirá el 18 de diciembre en Fuentepelayo, como es tradicional, sin carácter competitivo.

Por su parte, el Circuito Provincial BTT contará con siete pruebas, que comenzarán el 12 de abril con la Marcha BTT Abades y finalizarán el 4 de octubre con la Villa de Coca, con citas consolidadas como la Marcha del Torno, La Tocata o la Cabezuela Bike Tour.

El Circuito Provincial de Carreras Pedestres será el primero del calendario, el 31 de enero, con la XV Vega de Cantimpalos. A lo largo del año habrá 14 pruebas en distintas localidades de la provincia, entre ellas Muñoveros, Torreiglesias, Cantalejo, Turégano, Palazuelos de Eresma, Yanguas de Eresma o Cabañas de Polendos, hasta concluir el 8 de noviembre.

ENTORNOS ATRACTIVOS

Óscar Moral ha destacado la variedad de paisajes y entornos por los que discurren las pruebas, desde encinares y lagunas hasta montes, cañadas y entornos patrimoniales, en lo que resulta una de las mejores formas de recorrer la provincia, practicando aficiones deportivas.

Asimismo, el diputado de Deportes ha valorado el trabajo de las asociaciones deportivas y de los ayuntamientos de las localidades anfitrionas, que asumen gran parte del esfuerzo organizativo.

Moral ha recordado también que otra de las citas deportivas consolidadas en el calendario provincial, el Circuito Provincial de Pádel Indoor, ya ha comenzado su edición de 2026 el pasado fin de semana en Valverde del Majano con el cupo máximo de parejas inscritas.