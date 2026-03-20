La ciudad de Ávila supera por primera vez los 60.000 habitantes empadronados

ÁVILA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Ávila ha superado oficialmente, por primera vez, los 60.000 habitantes empadronados, según la información trasladada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) tras la revisión anual del padrón municipal.

En concreto, a fecha 1 de enero de 2026, el padrón arroja una cifra de 60.174 habitantes como cifra oficia.

El alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha calificado de "buenísima noticia" para la ciudad, por los beneficios que supondrá en todos los ámbitos y también por la evolución "que se ha venido experimentando en los últimos años", en los que el número de habitantes de la capital abulense ha experimentado un aumento continuado, pasando de 57.744 en 2019 a 60.174 a 1 de enero de este 2026, según datos del INE.