La ciudad de León concede su Medalla de Oro a la Cámara de la Propiedad Urbana

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León ha aprobado en la sesión de este viernes el inicio de los trámites necesarios para incoar el expediente de concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de León a la Cámara de la Propiedad Urbana.

La propuesta, impulsada por el alcalde, José Antonio Diez, se fundamenta en el cumplimiento de los méritos y requisitos establecidos en el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de León, en reconocimiento a su trayectoria histórica de más de un siglo, su contribución al desarrollo urbano y económico, su colaboración constante con el Consistorio y su acreditada utilidad pública cimentada en la defensa de los intereses generales de la vivienda y la seguridad jurídica.

Fundada en el año 1923, la Cámara de la Propiedad Urbana se consolida como una de las instituciones civiles más antiguas, estables y representativas de la sociedad leonesa. Heredera directa del movimiento de asociacionismo civil y económico desarrollado en la ciudad desde el siglo XVIII --vinculado a la Real Sociedad Económica de Amigos del País--, la entidad nació en un contexto donde el problema de la vivienda y la propiedad se habían convertido en un asunto primordial.

Desde entonces ha desarrollado una labor continuada de representación, asesoramiento, defensa y servicio vinculada al urbanismo y la mejora de las condiciones de convivencia urbana, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La propuesta aprobada destaca la constante vocación de ayuda a la ciudadanía de la Cámara a través de fines fundamentales como la información sobre planes y programas públicos, la propuesta de iniciativas a la administración, la gestión de registros y depósitos de fianzas y la creación de bases de datos especializadas.

Esta actividad ha contribuido activamente al fortalecimiento del tejido asociativo leonés y de la sociedad civil y ha consolidado un modelo de participación basado en la responsabilidad y la cooperación institucional con la ciudad, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

DINAMIZADOR CULTURAL Y SOCIAL

Más allá de su labor estrictamente profesional, la entidad ha convertido su sede de la calle Santa Nonia, donde opera un moderno centro de negocios y oficinas flexibles, en un dinamizador cultural y social de la ciudad. En este espacio se diseñan y desarrollan proyectos de dimensión artística e histórica entre los que destacan su conocido concurso de fotografía urbana, la edición de libros y diversos convenios para la difusión cultural con museos y entidades.

Asimismo, dentro de su colaboración social con el Ayuntamiento, destaca de manera "muy significativa" la reciente cesión de tres desfibriladores destinados a la Policía Local para su utilización en emergencias y atención inmediata en las calles de la ciudad.

Con la aprobación de este expediente el Ayuntamiento de León constata la concurrencia plenamente acreditada de los méritos históricos, sociales y ciudadanos para otorgar a la Cámara de la Propiedad Urbana la máxima distinción honorífica del municipio una vez se concluya su completa tramitación.