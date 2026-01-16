La ciudad de Palencia presentará en FITUR su nuevo Sello Gastronómico

La alcaldesa, Miriam Andrés, y el concejal de Turismo, Fran Fernández, durante la presentación de la oferta de Palencia FITUR. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia, a través de su Concejalía de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas y la Asociación de Cocineros 'La Cocina de la Bella Desconocida', presentarán su sello gastronómico en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 que volverá a celebrarse en IFEMA Madrid entre el 21 y el 25 de enero.

Durante la presentación de la propuesta, la alcaldesa, Miriam Andrés, y el concejal responsable del área, Francisco Fernández, han subrayado que la estrategia de la ciudad se enfoca en consolidar los segmentos que ya la identifican, como sus tradiciones y patrimonio, y en seguir profundizando en mercados que están dando "buenos resultados" como la gastronomía y los congresos (MICE), dos nichos que "contrarrestan la desestacionalización del turismo y que buscan que la capital deje de ser una ciudad de paso y se consolide como un destino para visitar".

Concretamente, será el miércoles 21 de enero, coincidiendo con la jornada inaugural de FITUR, cuando se presente el nuevo Sello Gastronómico como "un proyecto de destino: una identidad construida para unir cocina, territorio y hospitalidad con una narrativa contemporánea y sensorial".

Será un día en el que se desvelará el concepto completo a través de su nueva identidad, su página web y un vídeo promocional que "anticipará la experiencia y marcará el inicio de una agenda de acciones pensada para atraer público y situar a la gastronomía palentina en el mapa del turismo gastronómico nacional".

Para ello, la iniciativa impulsará platos con una marcada identidad palentina, poniendo el foco en elaboraciones como las patatas a la importancia, la menestra o la leche frita, así como los productos de proximidad que definen la despensa palentina. Y es que, a su juicio, "Palencia, tiene mucho que ofrecer a quien se sienta a su mesa y ha llegado el momento de contarlo".

El proyecto nace del trabajo conjunto entre el consistorio y los profesionales de la hostelería palentina, en una alianza que pretende "aunar esfuerzos" para dar visibilidad a una cocina que, en palabras de sus promotores, "merece ser descubierta". Asimismo, Palencia no solo será referente clave y de los mejores lugares de España para observar el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026, ya que se encuentra en la franja de máxima visibilidad, sino que, según ha anunciado la regidora, contará también con "el foco nacional porque la ciudad tendrá a los veinte astrofísicos más destacados de España, Estados Unidos y Marruecos, y es que Palencia servirá de ensayo y preparación al país vecino de Marruecos para su contemplación del eclipse de 2027". Todo ello de la mano de la astrofísica e investigadora palentina Eva Villaver Sobrino, quien será la que capitanee la expedición.

Por otro lado, y debido a los buenos resultados, se seguirá apostando por atraer el Turismo MICE y promocionando la Catedral y el Modernismo en la ciudad. Para ello, se seguirán reforzando las iniciativas orientadas a posicionar a Palencia como un destino atractivo para encuentros y eventos profesionales, aprovechando sus infraestructuras, su entorno, su patrimonio y su gastronomía.

Gracias a esta estrategia, que se puso en marcha hace un par de años, en 2025 pasaron por la ciudad más de 1.000 congresistas. Entre ellos, cabe destacar los participantes en el IX Congreso de Agencias de Viajes, el XXXIV Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia, el VII Congreso ITE+3R, el XVII Congreso de Juego de Castilla y León o el XLIV Congreso SOCALPAR.

Además, la ciudad ha contado con la XXVII Concentración Internacional Pan-Gatehring, con más de 120 personas de 10 países del mundo, o la XVII Concentración Nacional de Minis.

En este sentido, Fernández ha puntualizado que las políticas de turismo que se están llevando a cabo centradas en dar a conocer la ciudad "más allá de sus fronteras" arrojan ya entre otros datos positivos que la estancia media de turistas alojados en establecimientos hoteleros de la ciudad alcance los 2,12, según los datos del Observatorio Turístico y de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE), lo cual pone de manifiesto "la tendencia ascendente de visitantes a la capital, así como la consolidación de la franja de estancia media de dos días y su crecimiento".

Se trata de un logro que favorece "no solo a la economía de los propios hoteles, sino también a la hostelería y al comercio. Se prevé finalizar el año por encima de los 100.000 viajeros".

Por otra parte, desde el consistorio se continuará apostando por promocionar y visibilizar aún más el patrimonio local desde el monumento más destacado de la ciudad: la Catedral. En la actualidad, la seo palentina se ha convertido en el principal referente turístico de la ciudad, registrando el pasado año más de 70.000 visitas.

La exitosa iniciativa 'Una Catedral con Vistas', que permite recorrer sus triforios y cubiertas, ofreciendo panorámicas únicas de Palencia y del templo que hasta ahora solo conocían restauradores o especialistas, ha hecho que se superen cifras récord consolidándola como un gran recurso turístico.

En la misma línea, se dará continuidad a la propuesta 'Palencia Ciudad Modernista', con la presentación de las ornamentaciones, los colores y los materiales que dejaron huella en la ciudad a través de figuras como Jerónimo Arroyo, Jacobo Romero o Germán Calvo y edificaciones representativas como el Mercado de Abastos, el Teatro Principal, el Casino, la Palacio Provincial, el Colegio de Villandrando, el edificio de Correos o el propio Ayuntamiento de Palencia.

También se dará a conocer el Bautizo del Niño, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional que se celebra el 1 de enero; la Semana Santa, de Interés Turístico Internacional, y, por último, pero no menos importante, el Cristo del Otero, como el cristo más alto de España y buque insignia de la ciudad, o la Romería de San Toribio, con su tradicional Pedrea del Pan y el Quesillo -Fiesta de Interés Turístico Regional-.

Todo ello, sin olvidar los recursos turísticos municipales, el Centro de Interpretación de Victorio Macho, el Museo del Agua y el Punto del Románico en la Huerta de Guadián.