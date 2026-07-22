La ciudad de Valladolid reúne a 162 deportistas de toda España en un triatlón este domingo

Podio absoluto en la edición del 2025 en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La capital vallisoletana celebra este domingo, 26 de julio, la XXVIII edición del 'Triatlón Ciudad de Valladolid' con 162 inscritos que se reunirán en la playa de las Moreras.

La cita deportiva contará con triatlelas de distintos lugares del país que tendrán que superar 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 de carrera a pie.

La competición mantiene su recorrido habitual con la prueba de natación en el río Pisuerga, con salida desde la playa, cruce bajo el puente de Poniente y retorno hasta la rampa junto al barco 'Leyenda del Pisuerga'.

La segunda fase será en bicicleta en un circuito urbano de tres vueltas que recorre la avenida de Salamanca, el Auditorio Miguel Delibes, el puente de Poniente e Isabel la Católica. Por último, se disputará la carrera a pie sobre un trazado mixto de baldosa y tierra, con dos vueltas por el parque de las Moreras.

En las tres fases el cronómetro no se parará durante toda la prueba, por lo que las transiciones también tienen que hacerse con rapidez y forman parte de la competición.

COMPETICIÓN

Por otra parte, las salidas están previstas en tres bloques: la primera, a las 10.10 horas para la categoría Femenina federada; la segunda, a las 10.17 horas para la masculina federada; y, por último, a las 10.19 horas, los no federados, categoría femenina y masculina.

Se estima que los más rápidos cruzarán la meta en menos de una hora y los diez primeros recibirán un premio en efectivo, al igual que las primeros de la clasificación absoluta y los tres mejores equipos masculinos y femeninos. También se distinguirá a los tres primeros de cada grupo de edad, han informado a Europa Press fuentes de la organización.

El 'XXVIII Triatlón Ciudad de Valladolid' contará con la presencia de clubes locales, entre ellos, el de Parquesol, Bomberos, Univest y Laguna, con deportistas como Esther Gómez, que ya ganó la competición en otra ocasión y fue segunda el año pasado, y la 'Sub23' Judit Nunes que está en segunda posición en el ranking regional femenino.

En la categoría masculina, la organización ha destacado al vallisoletano Hugo Fernández, ganador de la edición del año anterior, Alberto González, Hugo Ramos y los mejores deportistas del ranking regional: David Pérez, Ignacio Regalado y Pablo Gallardo.