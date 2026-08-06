Ciuden se incorpora a dos proyectos europeos de investigación sobre combustibles renovables y fotovoltaica orgánica

LEÓN 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), se ha sumado a dos nuevos proyectos europeos de investigación dirigidos a optimizar la producción de combustibles renovables y a evaluar la viabilidad de la fotovoltaica orgánica.

Ambos proyectos refuerzan la actividad de su Centro de Desarrollo de Tecnologías en Cubillos del Sil (León) como infraestructura pública para la experimentación en transición energética, señalan desde la organización a través de un comunicado.

La primera de las iniciativas es el proyecto 'Valor' (Value-chain optimisation for renewable fuels), financiado por el programa Horizonte Europa de la Unión Europea. La propuesta, que cuenta con la participación de trece socios de ocho países y una duración de 36 meses a partir de otoño de 2026, centra sus trabajos en la sustitución de combustibles fósiles en sectores de difícil electrificación directa, como la aviación o el transporte marítimo.

En el marco de este consorcio, la contribución de la entidad se articulará mediante su planta piloto de combustibles sintéticos renovables en Cubillos del Sil (León). La fundación ha asumido tareas en el mapeo de materias primas -biomasa, fuentes de CO2 biogénicas e industriales y electricidad renovable-, en la definición de casos de uso para combustible sostenible de aviación (SAF) y metanol renovable, y en la realización de ensayos para evaluar la robustez de reactores y catalizadores.

El segundo proyecto, denominado 'Fotovoltaica Orgánica para la Ciudadanía', está coordinado por el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ICMAB-CSIC) y cuenta con la colaboración de CIUDEN.

Esta iniciativa se encuentra financiada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y se desarrollará durante un periodo de 24 meses para analizar la viabilidad técnica y la aceptación social de las células solares orgánicas (OPV).

Las instalaciones del centro tecnológico leonés albergarán el despliegue y la monitorización de los módulos experimentales de tecnología OPV durante al menos doce meses para testar su comportamiento en condiciones climáticas reales.

En paralelo, el equipo de la fundación ha programado la realización de encuestas, entrevistas y talleres participativos con escolares, visitantes y comunidades energéticas locales para recabar evidencia social sobre la integración de este tipo de energía solar.