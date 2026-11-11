La CL-501 entre La Adrada y Piedralaves, abierta al tráfico "bajo vigilancia permanente"

Estado de la CL-501. - JCYL

ÁVILA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández Herrero, ha informado a los miembros del Cecopi de que la carretera CL-501 entre La Adrada y Piedralaves permanece abierta al tráfico, aunque sometida "a vigilancia permanente".

Este tramo se vio afectado en la noche del martes por importantes acumulaciones de agua en la calzada como consecuencia de las intensas precipitaciones y las fuertes escorrentías registradas en la zona, señala la Junta a través de un comunicado.

La Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial mantienen desplazados en el lugar medios humanos y materiales para realizar labores de vigilancia y seguimiento de la evolución de la situación, con el objetivo de "garantizar la seguridad de la circulación y actuar ante cualquier incidencia en la red de carreteras autonómica de la provincia de Ávila".

Además, se ha contactado con empresas que disponen de maquinaria para que, en caso de necesidad, se pueda acudir con prontitud.

"Desde la Junta se recomienda a los conductores extremar la precaución y atender a las indicaciones que puedan establecerse en función de las condiciones meteorológicas debido al paso de la borrasca Charles", añaden.