La Clásica Castilla y León 2026 contará con un recorrido de montaña entre Benavente y Lubián (Zamora) y 18 equipos

Imagen de la presentación de la prueba ciclista - CLÁSICA CASTILLA Y LEÓN

ZAMORA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Clásica Castilla y León 2026 contará con un recorrido que estará protagonizado por la montaña y se disputará entre las localidades zamoranas de Benavente y Lubián en el que participarán 18 equipos el 26 de julio.

La cita "más importante de la región", según los organizadores, se ha presentado este martes para buscar sucesor a Haimar Etxebarría, vencedor en Peñafiel el pasado año.

El evento se ha presentado en la localidad de la que partirá la prueba en una rueda de prensa que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio; la concejala de Deportes, Elena Justo; el jefe de zona en Benavente de Caja Rural de Zamora, Hugo Calvo; el presidente del Club Ciclista Cadalsa, Lale Cubino, y el gerente de Sportpublic TV, Domingo Agudo.

La carrera se disputará el 26 de julio y convocará de nuevo a los mejores equipos internacionales en la categoría WorldTeam. En esa línea, la alcaldesa ha destacado el "revulsivo turístico y económico de esta prueba".

"Hay una gran afición en Benavente y estamos encantados de acoger la salida de una prueba tan importante. Agradecemos tanto a la Junta de Castilla y León como a la organización de esta Clásica Castilla y León confiar en Benavente", ha apuntado la regidora.

Por su parte, el presidente del Club Ciclista Cadalsa ha defendido la importancia de mantener la prueba y ha recordado que serán 183 kilómetros, 2.700 metros de desnivel positivo y meta en Lubián, de forma que los "18 mejores equipos nacionales e internacionales estarán en la línea de salida de la competición el próximo 26 de julio".

A este respecto, el gerente de Sportpublic TV ha confirmado que la prueba se emitirá en directo y también en CyL TV, con el objetivo de difundir el deporte, la comarca de Sanabria y también enseñar todo el recorrido al mundo entero a través de la retransmisión. "Tendremos cinco cámaras e imagen de dron aérea", ha recalcado.

La Clásica Castilla y León se presentará oficialmente en Valladolid en el mes de julio, de forma previa a la disputa de la prueba