Claudia de Santos traslada al textil la 'Memoria de la nieve' de Julio Llamazares en el Museo de los Pueblos Leoneses

Tapiz de Claudia de Santos inspirado en uno de los versos del poemario de Julio Llamazares: "Cuando amanezca, será ya siempre invierno". - ILC

La exposición, formada por unos quince tapices, se inaugurará mañana LEÓN 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La creadora segoviana Claudia de Santos inaugurará mañana a las 12.30 horas en el Museo de los Pueblos Leoneses la exposición de arte textil 'Memoria de la nieve', una serie de piezas y tapices inspirados directamente en el poemario del mismo título publicado por el escritor Julio Llamazares en 1982.

La autora de la muestra estará presente en la apertura de la misma junto al director del Museo, Lucas Morán; el coordinador de Proyectos del Instituto Leonés de Cultura (ILC), Emilio Gancedo, y el propio escritor natural de la desaparecida villa de Vegamián, anegada por el embalse del Porma.

La exposición está formada por unos quince tapices (con dimensiones de entre 142 por 100 centímetros y 35 por 40 centímetros) que se completan con esculturas que recrean elementos vegetales. Se trata de tapices y piezas elaboradas con telas de desecho con marcos rescatados de mercadillos y contenedores de basura.

Claudia de Santos ha usado tiras de ropa vieja tanto en la urdimbre como en la trama. "La elección de este material no es gratuita: la ropa vieja conserva también huellas de tiempos y personas que tampoco son ya", según ha explicado la artista, que ha añadido que la ropa de desecho "tiene memoria", aunque no existe nostalgia en sus tapices, y transmiten un sentimiento de soledad "aceptada, casi gozosa", según ha informado a Europa Press en un comunicado el ILC.

Claudia de Santos nació en Muñoveros (Segovia), en 1952. Desde muy joven practicó diferentes técnicas de bordado y tejido, aunque las compaginó con la cerámica y con el estudio del folclore y la narración oral. Toda su vida laboral ha estado vinculada a la enseñanza, desde Educación Infantil hasta la universidad como profesora tutora de Antropología en la UNED.

Durante más de una década ejerció cargos públicos en el Ayuntamiento de Segovia y desde 2019 se dedicó intensamente al arte textil en diferentes soportes y técnicas, con varias muestras centradas en ese ámbito concreto. "He estado una buena temporada abducida por Julio Llamazares, por 'Memoria de la nieve', su segundo libro de poemas", ha señalado. Esta publicación, que contiene 30 poemas, fue premio Jorge Guillén en 1981 y se publicó en 1982.

Los tapices creados para esta exposición son los versos "tejidos" de 'Memoria de la nieve' con la verdad aprendida de sus poemas, desde la percepción de que "nada puede esperarse del bramido del tiempo".

La muestra podrá contemplarse hasta el 13 de septiembre en la sala de exposiciones temporales del Museo de los Pueblos Leoneses (Mansilla de las Mulas), con entrada gratuita y en horario de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas por las mañanas y de 17.00 a 20.00 horas por las tardes.