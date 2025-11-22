La clausura de la Escuela de Gobierno del PSOE en Salamanca arranca con un homenaje a los mineros fallecidos en Asturias

SALAMANCA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Alianza Progresista de S&D de Europa, Iratxe García, ha pedido un minuto de silencio por la muerte de los dos mineros en un derrumbe en una explotación minera de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea al abrir el último acto de la IV Escuela de Gobierno del PSOE que se ha celebrado desde el viernes en Salamanca.

"Hoy la cuenca minera de León y de Asturias llora. Hoy la cuenca minera de León y de Asturias sangra nuevamente esa herida con la pérdida de dos mineros", ha expresado.

"Hoy nuevamente la familia de Castilla y León y de los socialistas de Castilla y León nos queremos solidarizar y dar nuestro total apoyo a las víctimas, a sus familias a todos los mineros que continúan en estos momentos en esa situación de incertidumbre", ha señalado la socialista.

El minuto de silencio ha estado acompañado del himno de los mineros, 'Santa Bárbara bendita' tras el ha añadido García que "el alma de la cuenca minera es el alma de hombres y mujeres de una montaña que ruge, de resistencia, de lucha sin descanso".

"Por lo que el mejor homenaje que podemos hacerles hoy es seguir trabajando por un proyecto de esperanza y de futuro para una tierra como es la cuenca minera y como es Castilla y León", ha concluido.