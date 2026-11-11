Los clientes de Caja Rural de Zamora tendrán un 10% de descuento en comercios de Valladolid en el 'Green Friday'

Fachda de Caja Rural de Zamora en la calle Miguel Íscar de Valladolid. - CAJA RURAL DE ZAMORA

VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los clientes de Caja Rural de Zamora podrán disfrutar, del 13 al 24 de noviembre, de un 10 por ciento de descuento en sus compras en los comercios de Valladolid adheridos a la iniciativa 'Green Friday', que apuesta por dinamizar el comercio de proximidad y apoyar al tejido empresarial

La campaña permitirá a los clientes de la entidad beneficiarse de un 10 por cienti de descuento en sus compras en los comercios adheridos de la provincia de Valladolid, siempre que realicen el pago con tarjetas de crédito, débito o jóvenes de Caja Rural de Zamora.

El descuento tendrá un límite máximo de 30 euros por operación, para compras de hasta 300 euros, y un importe máximo acumulado de 300 euros por cliente durante todo el periodo promocional.

'Green Friday' nace con el propósito de contribuir a la dinamización del comercio minorista y favorecer el consumo de proximidad, especialmente en un periodo del año clave para la actividad comercial.

Para beneficiarse de los descuentos, los clientes únicamente deberán realizar sus compras en los establecimientos adheridos a la campaña y pagar con una tarjeta de crédito, débito o joven de Caja Rural de Zamora. Los comercios participantes estarán identificados mediante una pegatina con el código QR oficial de Green Friday, que permitirá acceder al listado completo de establecimientos incluidos en la promoción.